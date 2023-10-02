«Спарринг вышел из-под контроля»: Цукерберг выложил фото с избитым лицом

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Евгения Романова
Евгения Романова 14 0

Цукерберг показал фото с избитым лицом якобы после боя с Маском

«Спарринг вышел из-под контроля»: Цукерберг выложил фото с избитым лицом

Фото: Reuters / CARLOS BARRIA

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С кем состоялся бой у бизнесмена? Неужели он встретился с Маском?

Американский миллиардер Марк Цукерберг показал фотографию с ссадинами на фоне слухов о поединке с основателем Tesla Илоном Маском. Кадр он опубликовал на странице в социальной сети.

«Спарринг немного вышел из-под контроля. Возможно, теперь нужно будет обновить аватарку», — подписал Цукерберг снимок.

На кадре он показал свое лицо с синяками под глазами и кровоподтеками на носу. При этом бизнесмен не раскрыл, с кем именно проводил спарринг.

Цукерберг показал фото с избитым лицом на фоне слухов о бое с МаскомЦукерберг показал фото с избитым лицом на фоне слухов о бое с Маском. Фото: Instagram* / zuck

В последнее время громкое обсуждение получил конфликт между Маском и Цукербергом, разгоревшийся после анонсирования приложения Threads — конкурента соцсети Х. Маск бросил Цукербергу вызов на поединок, а тот неожиданно согласился. Бой планировалось провести 26 августа, хотя число так не подтвердилось. Маск позднее выбрал «античный Рим» в качестве места боя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Цукербег отказался от боя в Колизее. На предложение Маска провести его дома, в безопасном месте, он также ответил, что путешествует.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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