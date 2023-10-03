Опубликован список 400 самых богатых бизнесменов из США

Кто признан богатейшим американцем и опередил Джеффа Безоса, Билла Гейтса и Марка Цукерберга?

Владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком в США, возглавив ТОП-400 состоятельных граждан США. Соответствующий список составил и опубликовал журнал Forbes.

«Илон Маск снова возглавляет список, его состояние оценивается в 251 миллиард долларов — точно так же, как и в прошлом году, несмотря на дикие 12 месяцев», — говорится в публикации.

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Второе место в списке богатейших американцев занял основатель корпорации Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 161 миллиард долларов. Тройку закрывает один из создателей корпорации Oracle Ларри Эллисон с 158 миллиардами долларов.

Следом идут глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (121 миллиардов долларов) и один из основателей Google Ларри Педж (114 миллиардов долларов). При этом создатель Microsoft Билл Гейтс занял шестую строчку, его состояние оценивается в 111 миллиардов долларов. Седьмое место взял соучредитель Google Сергей Брин (110 миллиардов долларов). А Марк Цукерберг, основатель Facebook*, оказался на восьмой строчке.

К слову, в последнее время громкое обсуждение получил конфликт между Маском и Цукербергом, разгоревшийся после анонсирования приложения Threads — конкурента соцсети Х. Маск бросил Цукербергу вызов на поединок, а тот неожиданно согласился.

Бой планировалось провести 26 августа, хотя число так не подтвердилось. Маск позднее выбрал «античный Рим» в качестве места боя. Позднее Цукербег отказался от боя в Колизее. На предложение Маска провести его дома, в безопасном месте, он также ответил, что путешествует. На днях Цукерберг опубликовал фото с избитым лицом якобы после спарринга.

Ранее 5-tv.ru писал, что Маск выставил Зеленского посмешищем всего одним фото.

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