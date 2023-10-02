«Киевский клоун»: Маск выставил Зеленского посмешищем всего одним фото

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Алина Крылова
Алина Крылова 89 0

Илон Маск высмеял Зеленского за отсутствие просьб о помощи

«Киевский клоун»: Маск выставил Зеленского посмешищем всего одним фото

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Тема:
Спецоперация

Бизнесмен еще раз напомнил миру, кто такой президент Украины на самом деле?

Американский миллиардер Илон Маск высмеял украинского президента Владимира Зеленского, который постоянно выпрашивает помощь у союзников. Новая выходка предпринимателя стала очередной по счету после отключения системы Starlink во время контрнаступления ВСУ на Крым.

В социальной сети Маск опубликовал провокационное фото-мем, на котором прифотошопил лицо Зеленского к лицу юноши, который едва сдерживается, чтобы не совершить шалость. Подпись к снимку гласила:

«Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов».

За несколько часов мем от Маска набрал 14 миллионов просмотров и миллионы реплаев. Ход от Маска оценили даже украинские политологи: Владимир Корнилов, например, тут же окрестил Зеленского «киевским клоуном, которого никто не воспринимает всерьез».

Чуть раньше Илон Маск решил передать Пентагону контроль над той частью спутникового интернета Starlink, который применяется в конфликте на Украине. К такому решению он пришел после того, как столкнулся с волной критики на фоне отключения системы во время диверсии в Крыму. Отказ в просьбе активировать Starlink в районе Крыма миллиардер объяснял нежеланием содействовать обострению конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Илон Маск прокомментировал попытки украинцев бежать из страны

Тема:
Спецоперация
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«Киевский клоун»: Маск выставил Зеленского посмешищем всего одним фото

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