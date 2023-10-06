«Был ли услышан посыл?» — в РФ оценили итоги Генассамблеи ООН

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Евгения Романова
Евгения Романова 85 0

Вершин: международное сообщество услышало посыл Москвы на Генассамблее ООН

«Был ли услышан посыл?» — в РФ оценили итоги Генассамблеи ООН

Фото: www.globallookpress.com / Li Rui

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В МИД назвали абсолютно честной и жестокой речь Сергея Лаврова на полях 78-й сессии.

Мировое сообщество услышало посыл Москвы, который озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленуме Генассамблеи ООН. Об этом заявил замминистра Сергей Вершинин в ходе пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».

Он подчеркнул, что речь Лаврова на полях сессии и потом на пленуме была абсолютно честной и даже, возможно, жесткой.

«Был ли услышан этот посыл? Его услышали, и мы это поняли в ходе многосторонних контактов, двусторонних встреч. Он был понят», — сказал Вершинин.

Напомним, в сентябре в Нью-Йорке состоялась 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Сергей Лавров в ходе встречи с генсеком организации Антониу Гутерришем призвал его к процедуре арбитража против США из-за нарушения ими своих обязательств. Вместе с тем Лавров заявил в ходе заседания Совбеза ООН, что риски глобального конфликта растут.

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Ранее 5-tv.ru также писал, что Лавров сравнил реакцию Запада на события в Африке и на Украине.

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