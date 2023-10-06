СКР предъявил обвинение главе турфирмы из-за выселения детей из отеля в Турции

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Евгения Романова
Евгения Романова 15 0

В суд направлено ходатайство о наложении ареста на имущество фигурантов.

СКР предъявил обвинение главе турфирмы из-за выселения детей из отеля в Турции

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko/Izvestia

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Руководителю туристической фирмы, которая ответственна за выселение российских детей из отеля в турецком городе Кемере, предъявлено обвинение. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

«Сегодня фактическому руководителю предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Следователи перед этим изучили документацию фирмы, допросили потерпевших, а также выполнили другие действия, направленные на установление обстоятельств инцидента. А еще правоохранители направили в суд ходатайство о наложении ареста на имущество фигурантов дела о выселении детей.

Напомним, вопиющая ситуация произошла в начале августа. Детей из разных регионов России, которые отправились отдыхать в Турцию, выселили из отеля в городе Кемер посреди ночи, потому что компания не оплатила услуги. Чтобы вернуть ребят на Родину, пришлось вмешаться посольству РФ в Анкаре, а трансфер обеспечивали сотрудники генерального консульства.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд оштрафовал фирму, из-за которой российских детей выгнали из отеля в Турции, на пять миллионов рублей. Оказывается, она вообще не имела права оказывать услуги детского отдыха.

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