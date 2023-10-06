Партнеры его «кинули»: Лукашенко о попрошайничестве Зеленского

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 535 0

Лукашенко: Зеленский попрошайничает на Западе, понимая, что его обманули

Партнеры его «кинули»: Лукашенко о попрошайничестве Зеленского

Фото: REUTERS / Juan Medina TPX IMAGES OF THE DAY

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Почему глава Белоруссии вступился за президента Украины?

Владимир Зеленский ведет себя абсолютно правильно, выпрашивая у Запада помощь. Об этом заявил Александр Лукашенко в недавнем интервью, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Президент Белоруссии подчеркнул, что Зеленский выбрал стратегию войны до последнего украинца. Однако западные государства, которые обещали финансово поддержать подобное решение, отказываются от выполнения обязательств.

«Коллективный Запад не выполняет договоренности, которые дали Зеленскому. Поэтому Владимир Александрович им говорит: „Негодяи, почему вы не делаете то, что обещали?“ Он едет и от них требует. Правильно он поступает? Правильно», — отметил Лукашенко.

Глава Белоруссии также добавил, что Зеленский понимает свое положение. Он прекрасно осознает, что партнеры его «кинули».

Уже не партнеры: Киев после провала контрнаступления должен увидеть настоящее лицо Запада

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По мнению политолога Светова, эта встреча носит исключительно символический характер.

Тема:
Украинский кризис
6 окт
«Эластичный жгут»: хитрость ВС РФ на Украине заставила понервничать США
6 окт
Войска РФ подбили из Д-20 авто с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне
6 окт
В Швеции назвали условие для поставки истребителей JAS 39 Gripen на Украину
6 окт
«Вы посылаете их?» — За что канадец обругал премьер-министра Трюдо
6 окт
«Полный комплект компенсации»: как украинцы пытаются избежать мобилизации
6 окт
«Основная рабочая лошадь»: Шойгу потребовал увеличить выпуск боевой техники в РФ
6 окт
Есть проблемы поважнее: почему Словакия решила приостановить помощь Украине
6 окт
Уже не партнеры: Киев после провала контрнаступления должен увидеть настоящее лицо Запада
5 окт
Путин: с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 90 тысяч боевиков
5 окт
Путин: Россия не начинала войну на Украине, она пытается ее закончить
+11° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
100.49
0.81 106.01
1.22
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 9 по 15 октября

Последние новости

23:11
Буланова раскрыла сумму, которую получит за участие в концерте памяти Шатунова
23:00
Загляните в себя: прогноз Таро на неделю с 9 по 15 октября
22:54
Партнеры его «кинули»: Лукашенко о попрошайничестве Зеленского
22:40
В коротком платье и на каблуках: молодая жена Петросяна «засветила» прелести
22:18
Работает спецназ Росгвардии: какие секреты хранят тайники ВСУ под Мариуполем
21:55
«Это конченный персонаж»: Саша Стоун встал на защиту Вали Карнавал и унизил Шуру

Сейчас читают

Вскрылась информация про внебрачного старшего сына Киркорова
Дмитрий Маликов рассказал, как защитить личную жизнь от назойливого внимания
Путин ответил на вопрос о месте остановки в спецоперации
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России