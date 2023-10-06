Партнеры его «кинули»: Лукашенко о попрошайничестве Зеленского

Лукашенко: Зеленский попрошайничает на Западе, понимая, что его обманули
Фото: REUTERS / Juan Medina TPX IMAGES OF THE DAY
Почему глава Белоруссии вступился за президента Украины?
Владимир Зеленский ведет себя абсолютно правильно, выпрашивая у Запада помощь. Об этом заявил Александр Лукашенко в недавнем интервью, передает Telegram-канал «Пул Первого».
Президент Белоруссии подчеркнул, что Зеленский выбрал стратегию войны до последнего украинца. Однако западные государства, которые обещали финансово поддержать подобное решение, отказываются от выполнения обязательств.
«Коллективный Запад не выполняет договоренности, которые дали Зеленскому. Поэтому Владимир Александрович им говорит: „Негодяи, почему вы не делаете то, что обещали?“ Он едет и от них требует. Правильно он поступает? Правильно», — отметил Лукашенко.
Глава Белоруссии также добавил, что Зеленский понимает свое положение. Он прекрасно осознает, что партнеры его «кинули».
Уже не партнеры: Киев после провала контрнаступления должен увидеть настоящее лицо Запада
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По мнению политолога Светова, эта встреча носит исключительно символический характер.
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