Боевики группировки ХАМАС атаковали Израиль. Главное о событии

Нападение боевиков на мирных жителей стало закономерным продолжением затяжного противостояния двух государств. Однако в этот раз многие полагают, что риск полномасштабной войны очень велик.

7 октября боевики палестинской группировки ХАМАС обстреляли территорию Израиля ракетами. Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху подчеркнул, что произошедшее необходимо смело называть войной, а не очередным витком эскалации конфликта.

Предварительно, к середине дня погибшими были объявлены 22 человека, почти 550 пострадали. Хроника событий и обстоятельства трагедии — в материале 5-tv.ru.

Что происходит?

Военные действия на территории суверенного государства начались рано утром 7 октября. ХАМАС запустил по Израилю больше пяти тысяч ракет, объявив о начале операции «Буря Аль-Аксы». Помимо этого, несколько вооруженных боевиков вторглись в приграничные районы страны, спровоцировав, тем самым, вооруженные столкновения с военными Израиля. По меньшей мере к середине дня уже 22 человека официально объявлены погибшими, еще 550 человек пострадали, и это число только растет. Все больше раненых в больницы доставляют как очевидцы, так и работники скорых. Израиль объявил чрезвычайное положение в стране: ведомственные органы занимаются поиском добровольцев, желающих помочь силам правопорядка.

Арабо-израильский конфликт. 7 октября 2023 года. Фото: Reuters / AMMAR AWAD

Кто взял на себя ответственность за нападение на Израиль

О своих намерениях стереть Израиль с лица земли заявила вооруженная группировка ХАМАС, которая уже полтора десятка лет находится у власти. В ряде стран Европы и в США она объявлена террористической и запрещена для упоминания. Главной целью вооруженного конфликта в Палестинской автономии называют полное уничтожение Израиля, а также насаждение своих политических и религиозных взглядов на этой территории. Боевые действия начались в день 50-й годовщины Судного дня: тогда Израиль едва не оказался на пороге грандиозного краха, пропустив вторжение врага на свою территорию.

Реакция официальных представителей двух стран

Военный командир ХАМАС Мухаммад Аль-Дейф опубликовал записанное сообщение, в котором официально заявил, что палестинская группировка взяла под контроль стратегические точки врага, включая аэропорт. В военном подразделении ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» сообщили, что сумели захватить и взять в плен более 35 израильских солдат и поселенцев из города Сдерот. Всех пленных перевезли в сектор Газа с неуточненными целями.

В свою очередь, израильский министр обороны Йоав Галант сообщил, что боевики ХАМАС не только обстреляли территорию Израиля, но и проникли внутрь страны, а также заявил, что ХАМАС совершил большую ошибку, начав войну против Израиля. Сразу после этого военные взяли под особый контроль безопасность школ, детских садов и других учебных учреждений по всей стране.

Как выглядит ситуация в режиме реального времени

Арабо-израильский конфликт. 7 октября 2023 года. Фото: Reuters / AMIR COHEN

Бои со вторгшимися в Израиль боевиками идут в приграничных населенных пунктах. Местные газеты сообщают о серьезных столкновениях в Восточном Иерусалиме. Армии Израиля пока не удалось вернуть под свой контроль ни одного из захваченных населенных пунктов. Местные жители вынуждены были спрятаться в убежища. В представительстве Израиля объявили о начале спецоперации «Железные мечи» в секторе Газа: суть мероприятий заключается в массированном ракетном обстреле ключевых точек базирования боевиков.

Параллельно с боями Израиль утратил контроль над полицейским участком в городе Сдерот в южной части страны. Сейчас там идет зачистка. После чего его удалось освободить. На юге Израиля случился разрыв электросети: обесточены несколько населенных пунктов.

Возможные причины случившегося

Арабо-израильский конфликт. 7 октября 2023 года. Фото: Reuters / ILAN ROSENBERG

ХАМАС заявил, что операция по разоружению Израиля связана с оккупацией и «неоднократными вторжениями в мечеть Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме. Главы военного крыла движения Ад-Дейф акцентировал внимание, что по подсчетам Палестины, по вине Израиля погибли и получили ранения сотни граждан страны, а в довершение израильская сторона отклонила предложения оппонентов по обмену пленными.

Мировые аналитики подчеркивают: помимо непосредственной цели, кроющейся в уничтожении Израиля, боевики видят необходимость в установлении полной гегемонии в палестинском мире.

Реакция мировой общественности на ситуацию в Израиле

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии назвало ситуацию в палестино-израильском конфликте беспрецедентной и призвало стороны к деэскалации и защите мирных жителей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал палестинцев и Израиль к сдержанности на фоне эскалации, а также попросил не обострять обстановку.

Египет ведет «интенсивные контакты» с Израилем и Палестиной с целью достижения деэскалации ситуации между сторонами.

Предполагаемые итоги военного конфликта между Израилем и ХАМАС

В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru политолог Юрий Светов не исключил возможное усложнение ситуации, подчеркнув, что если в конфликте найдут «иранский след», война между двумя лагерями затянется на годы вперед. В мире же рассчитывают, что конфликт удастся потушить с помощью продолжительной беседы за столом переговоров.

Ранее 5-tv.ru писал, чем может обернуться для правительства Израиля развернувшийся конфликт с ХАМАС.