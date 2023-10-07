Война или временное обострение? Чего ждать от конфликта Израиля и сектора Газа

|
Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 341 0

Политолог Светов: некоторые страны могут вмешаться в конфликт Израиля и ХАМАС

Фото, видео: Reuters / MOHAMMED SALEM; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Арабо-израильский конфликт

Пока в Израиле ведутся сборы резервистов, непризнанная в некоторых странах незаконной группировкой ХАМАС ведет прицельную охоту.

Очередная атака вооруженной группировки ХАМАС обернулась для Израиля спешной мобилизацией. Сейчас в стране разыскивают резервистов, готовых выступить против террористов, вновь без предупреждения обостривших противостояние.

Пока мировые аналитики предсказывают начало скорой войны двух противоборствующих сторон, эксклюзивно для 5-tv.ru политолог Юрий Светов объяснил, чем на самом деле чревата сложившаяся ситуация и какова вероятность, что конфликт приобретет затяжной характер. По словам эксперта, ХАМАС давно преследует цель стереть Израиль с лица земли. Именно по этой причине между сторонами то и дело вспыхивают вооруженные конфликты, оборачивающиеся жертвами и разрушениями.

«В 2023 году это началось в мае. Обстрелы, ответные удары армии Израиля по этой территории, потом новые запуски ракет, новые попытки Израиля подавить точки, откуда стреляют эти ракеты. Вот в этот раз израильтяне объявили, что на их территорию еще выдвинулась группа диверсантов со стороны Палестинской автономии. Они их уничтожили, потом были обстрелы, там погибла женщина», — прояснил он.

К первым выходным октября ситуация между противоборствующими сторонами обострилась вновь. Вопрос о возможной войне стоит особенно остро. К тому же, свою готовность поддержать боевиков ХАМАС уже выразило правительство Ирана. На фоне уже имеющихся примеров боевых столкновений с Нагорным Карабахом и Арменией, Израиль не упустит взять свое, считает политолог.

«Не исключено, что у Израиля, как и у ряда других государств, имеющих схожие проблемы, возник соблазн, не использовать ли им уже проверенную тактику? Поэтому я совершенно не исключаю, что война будет, и армия Израиля будет действовать, не оглядываясь на общественное мнение Западной Европы, где, в общем-то, симпатизируют палестинцам. Надо сказать, что ХАМАС хоть и признан террористической организацией в США и рядом других государств, но в то же Россия не признает ХАМАС террористической организацией, утверждая, что она не действует на нашей территории. Поэтому у нас нет юридических оснований для вмешательства, хотя мы не одобряем их методов конфликта с Израилем», — прояснил он.

Светов также подчеркнул, что ХАМАС на фоне конфликта с Израилем может получить поддержку Швейцарии, что также усугубит уже существующий конфликт. В ответ на это с предложением о помощи к Израилю сразу же придет США, но пока Вашингтон сконцентрирован на курировании Украины и конкуренции с Китаем. 

Ранее 5-tv.ru писал, что в Израиле объявили о сборе резервистов после атаки со стороны сектора Газа. 

Тема:
Арабо-израильский конфликт
7 окт
Израиль объявил о сборе резервистов на фоне атаки со стороны сектора Газа
21 сент
Можно дискутировать: зачем Аббас хочет встретиться с Путиным
4 июл
Крупнейшая за 20 лет эскалация: что происходит между Израилем и Палестиной
3 июл
Очередное обострение между Израилем и Палестиной. Главное
22 июн
Израиль нанес удар по автомобилю с боевиками из Палестины
14 мая
Нетаньяху заявил об уничтожении лидеров «Исламского джихада»* в Газе
14 мая
Армия Израиля возобновила удары по сектору Газа
12 мая
Не менее 30 человек погибли из-за обстрелов в Израиле и секторе Газа
11 мая
Удары сотнями ракет: Израиль и арабский мир оказались на грани полномасштабной войны
25 мар
Весеннее обострение? В дипотношениях ОАЭ и Израиля наметились перемены
+3° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
100.49
0.81 106.01
1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября для всех знаков зодиака

Последние новости

12:59
Война или временное обострение? Чего ждать от конфликта Израиля и сектора Газа
12:27
«Гордимся!» — в ДНР патетично поздравили Путина с днем рождения
12:11
Экс-разведчик Риттер: Украине пора начать молиться о победе российской армии
11:41
Подорван автомобиль секретаря отделения «Единой России» в Новой Каховке
11:14
«Не желаю зла экс-жене»: задолжавший Климовой алименты Петренко призвал ее к миру
11:00
«Разрушил мою жизнь»: любовница Бэкхема раскрыла подробности внебрачной интрижки

Сейчас читают

Вскрылась информация про внебрачного старшего сына Киркорова
Крупным планом: Фонд Хабенского посвятил выставку спасающим детей врачам
Путин ответил на вопрос о месте остановки в спецоперации
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России