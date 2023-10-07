Кадры обстановки в разных городах Израиля после атаки ХАМАС

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 33 0

Обострение конфликта проходит в разных городах по-разному. Где-то все уже стихло, а где-то атаки только усилились.

Кадры обстановки в разных городах Израиля после атаки ХАМАС

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Ситуация вокруг массированной атаки на Израиль боевиками палестинской группировки ХАМАС развивается по различным сценариям. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры из разных израильских городов. Где-то все уже стихло, а где-то ракеты только начали прилетать.

В Иерусалиме затишье. Ни сирен, ни взрывов. В одном из приграничных городов спасатели приступили к эвакуации раненых при помощи санавиации. В курортном городе Нетания тоже в воздухе много авиации, но военной. В городе Гиватаим, что недалеко от Тель-Авива тоже все спокойно.

«Все спокойно, обычный шабат. Люди потихоньку начинают выползать. Скоро все выползут прогуляться, потому что целый день сидели дома. Все нормально, все спокойно», — заверяет всех отдыхающий там турист.

А в самом Тель-Авиве с утра закрыты пляжи. Периодически в городе звучит сирена. Одна из отдыхающих там россиянок рассказала нашей редакции, что сегодня планирует согласно расписанию покинуть Израилю и вернуться домой.

В Хайфе открыли пункт сдачи крови для раненых. Поддержать таким образом защитников страны пришли тысячи местных жителей.

Продолжает полыхать пока в городе Беэр-Шева. Под ракетную атаку попали районы Неве Зеев и Нахаль Ашан.

5-tv.ru продолжает следить за ситуацией в Израиле. Последние новости читайте в специальной хронике.

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