Рок-группа Киану Ривза выпустила первый за 23 года альбом

Музыкальная рок-группа голливудского актера Киану Ривза Dogstar выпустила первый за 23 года альбом под названием Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees. Об этом сообщает издание Billboard.

Всего в альбом вошло 12 композиций. Рок-группа опубликовала на своем YuoTube-канале видео с торжественной распаковкой пластинки.

Dogstar была основана в 1991 году после встречи Киану Ривза с барабанщиком Робертом Мейлхаусом. Сам актер аграет на бас-гитаре. Спустя три года к ним присоединился Брэт Домроуз.

Активность группы фактически возобновилась только нынешним летом. В мае этого года они впервые за два десятилетия дали концерт на фестивале в Калифорнии. Музыканты исполнили девять песен с двух предыдущих альбомов — Our Little Visionary 1996 года и Happy Ending 2000 года.

