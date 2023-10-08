Рок-группа Киану Ривза выпустила первый за 23 года альбом

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 23 0

В релиз вошли 12 песен.

Рок-группа Киану Ривза выпустила первый за 23 года альбом

Фото: www.globallookpress.com / CHRIS TUITE

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Музыкальная рок-группа голливудского актера Киану Ривза Dogstar выпустила первый за 23 года альбом под названием Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees. Об этом сообщает издание Billboard.

Всего в альбом вошло 12 композиций. Рок-группа опубликовала на своем YuoTube-канале видео с торжественной распаковкой пластинки.

Dogstar была основана в 1991 году после встречи Киану Ривза с барабанщиком Робертом Мейлхаусом. Сам актер аграет на бас-гитаре. Спустя три года к ним присоединился Брэт Домроуз.

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Активность группы фактически возобновилась только нынешним летом. В мае этого года они впервые за два десятилетия дали концерт на фестивале в Калифорнии. Музыканты исполнили девять песен с двух предыдущих альбомов — Our Little Visionary 1996 года и Happy Ending 2000 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, появится ли Киану Ривз в пятом «Джоне Уике».

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