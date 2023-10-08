«Очень много угроз»: русскоговорящая девушка опровергла данные о попадании в плен ХАМАС

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 116 0

Девушка опровергла данные о попадании в плен ХАМАС

Фото, видео: Reuters / ITAI RON; Instagram*; 5-tv.ru

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Однако ее сестра все еще не выходила на связь после исчезновения.

Елизавета, о который СМИ писали, что она якобы попала в плен к боевикам палестинской группировки ХАМАС, опровергла данную информацию в беседе с 5-tv.ru.

Ранее в сети появились сообщения о том, что двух россиянок похитили во время фестиваля электронной музыки Nature Party, проходившего в Израиле. Елизавета находилась на мероприятии вместе с сестрой Кариной. Фото первой было ошибочно размешено в публикации, содержащей информацию о попавших в плен женщинах.

«Я не в плену, а информации о моей сестре пока нет», — рассказала Елизавета.

Девушка отметила, что не является гражданкой РФ, как и ее родственница. Она призвала СМИ перестать дезинформировать читателей. Елизавета обратила внимание, что ее семье больно видеть подобное «вбросы».

Девушка отметила, что ей поступает «очень много угроз и преследований», в связи с чем она собирается ликвидировать свой номер.

«Я не знаю, что происходит. Я нахожусь дома. Со мной все хорошо. Я только проснулась», — делится она видео в своей социальной сети.

Посольство РФ в Израиле отметило, что проводит проверку по факту сообщений в СМИ о якобы похищении россиянок. В настоящее время ведомство не может подтвердить данную информацию. Указанные лица, отметили там, даже не стоят на учете в консульском отделе диппредставительства. Родственники также за помощью не обращались.

Информация была перенаправлена израильской стороне. Российское посольство активно взаимодействует с местными службам, в том числе по данному вопросу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Росавиация ввела ограничения на вылеты из России в Израиль.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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