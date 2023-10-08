«Перл-Харбор» Израиля: почему беспилотники от ХАМАС стали камнем преткновения

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 802 0

Политолог Сивков: армия Израиля оказалась не готова к атаке дронов с воздуха

Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

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Тема:
Арабо-израильский конфликт Обострение палестино-израильского конфликта

Ситуация вокруг Израиля и его военной подготовки медленно выходит из-под контроля.

С самого начала войны с Израилем Палестинская автономия начала успешно применять беспилотники. Только за 7 октября боевики ХАМАС выпустили с помощью дронов по Израилю 5000 ракет. По некоторым данным, боевикам удалось подбить по крайней мере пять израильских тяжелых танков «Меркава» и несколько БТР М113. ЦАХАЛ к такому напору оказался не готов и понес большие военные потери.

Эксклюзивно для 5-tv.ru военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил, почему Израиль оказался не готов к шквальному огню с использованием беспилотников. По словам эксперта, «Железный купол», о котором часто и много писали в СМИ как об эффективной системе отражения внешних атак, предназначен исключительно для перехвата небольшого количества внешних объектов. Когда боеголовок летит пять тысяч ракет, то справиться с нагрузкой «Железный купол» не может.

«Ракеты ХАМАС летят с разных направлений. Железному куполу нужно время, чтобы перезарядиться, но возможности такой у него попросту нет. К тому же, для восстановления нужна не одна и не две батареи. Надо понимать, что нет идеального оружия, как и нет идеальной обороны от любого оружия. Какое-то количество ракет все равно прорвется. Израильский „Железный купол“ — отличная вещь, но не абсолютная», — описал он.

Согласен с коллегой военный и общественный деятель Константин Сивков. По словам специалиста в военной политологии, палестинцам удалось организовать высокую плотность атак на израильские ряды, что спровоцировало нешуточный переполох.

«Поизошло перенасыщение систем ПВО Израиля. К тому же, этот купол не предназначен для борьбы с беспилотниками. Он предназначен для борьбы с высокоскоростными целями — реактивными снарядами. Средств для борьбы с беспилотниками у Израиля практически нет, а те, что есть, сделаны по аналогии с американскими системами. Их немного, всего порядка ста единиц и все они находятся в вооруженных силах», — прояснил он.

Фото, видео: Reuters / SINAN ABU MAYZER; © РИА Новости / Александр Натрускин; 5-tv.ru

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль обстрелял мечети ХАМАС, используемые в военных целях.

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