Израиль обратился к США с запросом о дополнительной военной помощи

Американская сторона может объявить о финансировании ЦАХАЛ уже сегодня.
Фото: Reuters / RONEN ZVULUN
Израиль обратился к США с просьбой о помощи. Иерусалим просит у Вашингтона поставку военных мощностей. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен телеканалу CNN.
«Мы рассматриваем конкретные дополнительные запросы, которые сделали израильтяне», — прокомментировал Блинкен.
Он отметил, что Вашингтон уже сегодня, 8 октября, может объявить о своем решении.
Госсекретарь напомнил, что американская сторона ежегодно направляет Израилю 3,8 миллиарда долларов на военные цели, согласно договоренности, заключенной в период президентства Барака Обамы.
Энтони Блинкен также сообщил, что во время обстрела со стороны ХАМАС в Израиле могли погибнуть граждане США. Он допустил, что некоторые могли быть похищены и попали в плен к палестинским боевикам.
Иерусалим заявил о переходе страны в «состояние войны» после того, как накануне, 7 октября, сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку. В сообщении ВС Израиля говорилось о более трех тысяч ракет. Также боевики ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
В Хамас же заявили о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации объявил о широкой мобилизации резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Ранее 5-tv.ru писал, что армия Израиля заявила об убийстве командира элитного подразделения «Призрак».
- 8 окт
- Количество жертв после обстрелов в Израиле превысило 600 человек
- 8 окт
- Могут ли сбежавших российских звезд призвать на войну в Израиле?
- 8 окт
- Придется туго: какие страны несут угрозу войны с Израилем кроме Палестины
- 8 окт
- Армия Израиля заявила об убийстве командира элитного подразделения «Призрак»
- 8 окт
- Бруно Марс отменил концерт в Израиле на фоне обстрелов
- 8 окт
- Израиль официально заявил о переходе в «состояние войны»
- 8 окт
- Посол РФ доложил, что у россиян есть возможность покинуть Израиль
- 8 окт
- «Перл-Харбор» Израиля: почему беспилотники от ХАМАС стали камнем преткновения
- 8 окт
- Рейсы авиакомпании Red Wings из Сочи в Тель-Авив перенесли на 9 октября
- 8 окт
- «Очень много угроз»: русскоговорящая девушка опровергла данные о попадании в плен ХАМАС
Читайте также
70%
0.81 106.01
1.22
Нашли ошибку?