Армия Израиля заявила об убийстве командира элитного подразделения «Призрак»
В ходе боя было убито также около десяти палестинских боевиков.
Фото: Reuters / RONEN ZVULUN
Командир подразделения «Призрак» Рой Йосиф Леви был убит в бою с боевиками палестинского движения «ХАМАС». Случилось это вчера, 7 октября, на территории южной израильской общины.
О смерти главы элитного подразделения ВС Израиля сообщили газете Times of Israel. Израильские военные рассказали, что Леви проявил отвагу и вступил в бой первым. Он хотел спасти израильтян, заблокированных в домах противником.
В материале отмечается, что в результате данного столкновения в кибуце Реим было ликвидировано порядка десяти боевиков «ХАМАС».
Иерусалим заявил о переходе страны в «состояние войны» после того, как накануне, 7 октября, сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку. В сообщении ВС Израиля говорилось о более трех тысяч ракет. Также боевики ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
В Хамас же заявили о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации объявил о широкой мобилизации резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль официально заявил о переходе в «состояние войны».
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