Число погибших в результате атаки ХАМАС в Израиле превысило 700

Этой ночью Израиль нанес мощные удары по сектору Газа. Предположительные кадры попаданий опубликовали местные СМИ. Минздрав Палестины заявил, что с момента эскалации в регионе погибли более четырехсот человек. С израильской стороны официальное количество жертв превысило 700.

Еще тысячи людей получили ранения в результате обмена ударами с обеих сторон. Несмотря на предупреждения властей, местные жители вышли на улицы в Иерусалиме: по сообщениям прессы, ночью возникли вооруженные столкновения между палестинским населением и израильтянами.

Найдены тела 260 участников музыкального фестиваля на юге Израиля

Армия Израиля уже мобилизовала сто тысяч солдат запаса для борьбы с боевиками ХАМАС. Самая напряженная ситуация остается на границе с сектором Газа. В сети появились кадры непрерывного огня, который, предположительно, открыли с территории палестинской автономии по поселениям в Израиле.

Боевики ХАМАС заявили, что выпустили 100 ракет по направлению города Ашкелон на юго-западе Израиля. Сработала система «Железный купол», однако по меньшей мере один из залпов все же попал в жилой дом — осколками ранило ребенка.

Предыстория

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за это взяло на себя ХАМАС. Кроме того, боевики со стороны Палестины вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства.

Вскоре в ХАМАС заявили о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) же сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Кроме того, Израиль официально объявил, что страна переходит в «состояние войны».