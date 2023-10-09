Найдены тела 260 участников музыкального фестиваля на юге Израиля

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

На мероприятие съехались люди из разных стран. Никто даже не догадывался, что все обернется таким образом.

Найдены тела 260 участников музыкального фестиваля на юге Израиля

Фото: www.globallookpress.com / Nir Alon

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Не менее 260 тел посетителей музыкального фестиваля Nature Party обнаружили на юге Израиля. Такие данные приводит издание The Jerusalem Post, ссылаясь на поисково-спасательную организацию Zaka.

«По меньшей мере 260 тел были обнаружены на территории вечеринки в Реиме, на которую напали боевики ХАМАС», — говорится в заявлении.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за это взяло на себя ХАМАС. Также боевики палестинской группировки вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства.

Позднее в ХАМАС заявили о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) же сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Кроме того, Израиль официально объявил, что страна переходит в «состояние войны».

Согласно последним данным, в результате атаки погибли более 700 мирных израильтян, 2243 человека получили ранения. В секторе Газа, в свою очередь, заявили, что при атаках со стороны Иерусалима погибли 413 человек и свыше двух тысяч пострадали.

В МИД РФ отмечали, что Москва призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

Ранее 5-tv.ru показывал кадры массированных ударов Израиля по сектору Газа.

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