Найдены тела 260 участников музыкального фестиваля на юге Израиля

Не менее 260 тел посетителей музыкального фестиваля Nature Party обнаружили на юге Израиля. Такие данные приводит издание The Jerusalem Post, ссылаясь на поисково-спасательную организацию Zaka.

«По меньшей мере 260 тел были обнаружены на территории вечеринки в Реиме, на которую напали боевики ХАМАС», — говорится в заявлении.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за это взяло на себя ХАМАС. Также боевики палестинской группировки вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства.

Позднее в ХАМАС заявили о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) же сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Кроме того, Израиль официально объявил, что страна переходит в «состояние войны».

Согласно последним данным, в результате атаки погибли более 700 мирных израильтян, 2243 человека получили ранения. В секторе Газа, в свою очередь, заявили, что при атаках со стороны Иерусалима погибли 413 человек и свыше двух тысяч пострадали.

В МИД РФ отмечали, что Москва призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

Ранее 5-tv.ru показывал кадры массированных ударов Израиля по сектору Газа.