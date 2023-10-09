Обезумели от горя: как конфликт в Израиле рушит жизни людей

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Сейчас поступает информация, что израильские силовики проводят зачистку и приграничных населенных пунктах.

Фото, видео: Reuters / MOHAMMED SALEM; 5-tv.ru

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Тема:
Арабо-израильский конфликт Обострение палестино-израильского конфликта

В палестинском секторе Газа подводят неутешительные итоги боевых действий для мирных жителей этой территории. Речь уже идет о сотнях погибших и тысячах раненых, в числе которых — женщины и дети. Корреспондент «Известий» Ибрагим Исбаита побывал в центральной больнице Газы, куда привозят пострадавших.

Израильская армия уже нанесла больше 800 ударов по приграничным территориям. Бои продолжаются как минимум в шести населенных пунктах, жителей призвали эвакуироваться.

С наступлением темноты обстрелы со стороны Израиля усилились. Город в это время погружен во тьму — регион обесточен с израильской стороны.

Больницы и важные соцобъекты используют генераторы, но топливо тоже на исходе. Местные власти говорят о риске гуманитарной катастрофы и призывают жителей не покидать убежища.

Но обстрелы в течение дня велись в том числе по жилым кварталам. Это кадры подрыва здания Исламского национального банка.

Армия обороны Израиля также заявляет, что нанесла ракетный удар по дому главы разведки ХАМАС. Убежище якобы использовалось террористами в качестве военной базы.

Наступает Израиль и с моря — эти кадры из морского порта Газы. Но, несмотря на неспокойную обстановку, жители городов вышли на помощь экстренным службам, помогали разбирать завалы.

Целые микрорайоны сейчас превратились в груды руин. А это — крупнейший в регионе госпиталь, пострадавших сюда везут весь день.

Вокруг дежурят обезумевшие от горя родственники. Сейчас поступает информация, что израильские силовики проводят зачистку и приграничных населенных пунктах.

Израильские военные самолеты совершили налет к северу от сектора Газа, а также нанесли мощный удар по южным территориям. Поступают новости и с израильской стороны об ожесточенных столкновениях между палестинскими боевиками и израильской армией.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более трех тысяч ракет.

Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС 7 октября объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США направили авианосец в Восточное Средиземноморье из-за ситуации в Израиле.

Тема:
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