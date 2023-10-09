США направили авианосец в Восточное Средиземноморье из-за ситуации в Израиле

Палестинская группировка ХАМАС пригрозила американскому правительству «последствиями».

Авианосец USS Gerald R. Ford (Джеральд Форд) направлен в восточную часть Средиземного моря по распоряжению главы Пентагона Ллойда Остина в связи с ситуацией в Израиле. На сайте американского оборонного ведомства опубликовано соответствующее заявление. В ударную группу входят также ракетный крейсер USS Normandy, эсминцы управляемого ракетного оружия класса Arleigh-Burke USS Thomas Hudner, военные корабли Ramage, Carney и Roosevelt.

«Я решил направить USS Gerald R. Ford авианосной ударной группы ВМС США в Восточное Средиземноморье», — цитирует Остина пресс-служба Пентагона.

Руководитель ведомства отметил, что правительства США будет оперативно поставлять Армии обороны Израиля необходимое оборудование и ресурсы, в том числе боеприпасы. Он добавил, что его мысли с народом страны и семьями, потерявшими близких в результате «отвратительной террористической атаки ХАМАС».

Палестинская группировка ХАМАС не оставила без ответа действия Пентагона. Ее представители, согласно данным телеканала Al Jazeera, возложили на США ответственность за последствия решения администрации президента Джо Байдена. В прессе было опубликовано официальное заявление.

«Отправка американского авианосца нас не пугает, и американская администрация должна осознавать последствия этого шага», — сказано в нем.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за это взяло на себя ХАМАС. Кроме того, боевики со стороны Палестины вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства.

Вскоре в ХАМАС заявили о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) же сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Кроме того, Израиль официально объявил, что страна переходит в «состояние войны».

Согласно последним данным, в результате атаки погибли более 700 мирных израильтян, пострадали 2243 человека. В секторе Газа, в свою очередь, заявили, что при атаках со стороны Иерусалима погибли 413 человек, ранения получили более двух тысяч жителей. В МИД РФ отмечали, что Москва призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обнаружении 260 тел участников музыкального фестиваля на юге Израиля.