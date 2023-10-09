«Это страшный сон»: мать пропавшего в Израиле сына разрыдалась, говоря о его последнем сообщении

Максим успел переговорить с родительницей, но попрощаться им было не суждено.

Накануне в выходные боевики ХАМАС напали на гостей музыкального фестиваля Nature Party, который проводился возле израильского города Офаким на границе с сектором Газа. По предварительной информации СМИ, ворвавшиеся на площадку террористы открыли огонь по рейверам из гранатометов и автоматического оружия.

Пропавшими без вести после того инцидента были объявлены сотни человек. Одним из них оказался солдат израильской армии, русскоговорящий Максим Харкин. В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru мама юноши Тала рассказала, что за несколько часов до исчезновения она успела поговорить с сыном. Тогда никто и представить не мог, что эта беседа станет для родственников последней.

«Он там был с другом, они поехали на эту вечеринку. Позвонил, сказал, что выезжает оттуда по чуть-чуть. Это было в 7 часов утра. <…> И все оборвалось. Я ему начала оставлять голосовые сообщения, <…> начала звонить, но он уже больше не выходил на связь. Для меня все это страшный сон, я отказываюсь в это верить», — рассказала женщина.

На призывы о помощи в поиске молодого человека власти никак не отреагировали. Где сейчас находится молодой человек — неизвестно до сих пор. Друзья и родственники Харкина надеются, что юноша вот-вот позвонит близким, чтобы сообщить, что чувствует себя хорошо.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль официально перешел в состояние войны.