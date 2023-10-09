Чтоб знал, как правильно стрелять: что известно о детях Зеленского

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 450 0

Зеленский показывает 10-летнему сыну, как стрелять по целям из оружия

Чтоб знал, как правильно стрелять: что известно о детях Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency Ukrainian Pre

Читайте нас в: Дзен Новости

И правда ли, что дети главы киевского режима находятся на Украине?

Глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно утверждал, что его дети — 19-летняя дочь Александра и 10-летний сын Кирилл — с началом специальной военной операции России на Украине не покинули страну. Так, в интервью немецкому изданию Bild президент Украины утверждает, что дети не выезжали за границу, но где именно они находятся, рассказывать он не намерен. Правдивы или его слова и зачем он говорил, что учит наследников стрелять?

Как Зеленский воспитывает детей

Владимир и Елена Зеленские изо всех сил пытаются показать миру «картинку счастливой семьи» и часто дают интервью, где рассказывают, как занимаются воспитанием  детей. По их словам, дети «все понимают» и даже стараются помогать отцу в его работе. В одной из бесед с изданием Daily Mail Елена Зеленская призналась, что сын-школьник не только в курсе ситуации в стране, но и дает советы касательно того, какую помощь стоит просить Украине у стран Запада, а также высказывает мнение, какие государства помогают не достаточно.

«Он все знает, дает военные советы, отцу. Он вообще военный эксперт», — цитирует издание слова Елены Зеленской.

При этом, как сообщает одно из украинских изданий, Зеленский не стесняется делиться своими методами воспитания. Например, он показывает 10-летнему ребенку, как правильно прицеливаться и стрелять из боевого оружия, а еще внушает, что «ненавидеть русских» — это нормально.

Слитые документы о детях Зеленского

Так где же дети Зеленского на самом деле, на Украине или все же за границей? Точного ответа на этот вопрос пока нет. Однако недавно в сети появились документы, которые могут свидетельствовать о настоящем местоположении Зеленских. Как сообщает издание «Царьград», документы за подписью высокопоставленных еврочиновников, адресованные королю Испании Филиппу VI, просят дать испанское подданство 21 украинцу. В списке значатся имена Кирилла и Александры Зеленских, а также дети еще нескольких украинских политиков: Стефанчука, Резникова, Кулебы и других.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что квартиру Зеленских в Крыму выставили на торги почти за 25 миллионов рублей.

+3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
100.49
0.81 106.01
1.22
Большая река течет тихо: китайский гороскоп на неделю с 9 по 15 октября

Последние новости

12:33
Превращают в «зомби» и кастрируют: что известно о жутких ракообразных-паразитах
12:26
«Конец Европы»: глава МИД Украины раскрыл последствия поражения в конфликте
12:23
Чтоб знал, как правильно стрелять: что известно о детях Зеленского
12:16
Тысячи жертв: что происходит в Афганистане после сильнейшего землетрясения
12:11
VK познакомит школьников с технологиями мессенджеров на новом «Уроке цифры»
12:09
«Одно из крупных поражений»: как российские войска заманили ВСУ в котел в Купянске

Сейчас читают

Кто популярнее в российском шоу-бизнесе: Филипп Киркоров или SHAMAN?
Погасшие звезды: актеры, ставшие заложниками одной роли
Гитлеровские «инновации» в украинской Раде: поднимайся, старый дед, и бери бронежилет
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России