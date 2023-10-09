«Не удается установить связь»: в Израиле четверо россиян пропали без вести

По данным посольства, поступили запросы всего о девяти гражданах России, находящихся на территории страны.

Четверо граждан РФ официально числятся пропавшими без вести в Израиле после атаки палестинских боевиков движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-секретарь посольства России Мария Рязанова.

«Поступают обращения от родственников российских граждан, с которыми не удается установить связь… В предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо», — сказала она.

При этом, по состоянию на 16:00, нет информации о погибших россиянах. Всего же в Израиле находятся девять россиян, по поводу которых поступали запросы в посольство. Некоторые из них проживают там постоянно, а другие приехали в страну на время.

По словам Рязановой, консульский отдел посольства РФ контактируют с семьями этих людей и оказывают содействие. Прилагается максимум усилий для поиска пропавших россиян.

«Продолжаем работать в круглосуточном режиме с поступающими обращениями и звонками, оказываем помощь и содействие находящимся в Израиле туристам», — добавила она.

Иерусалим заявил о переходе страны в «состояние войны» после того как 7 октября сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку. В сообщении ВС Израиля говорилось о более трех тысяч ракет. Также боевики ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

Нетаньяху пообещал жесткий ответ ХАМАСу: «Изменит Ближний Восток»

В ХАМАС заявили о начале проведения операции на территории Израиля. В ЦАХАЛ сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервов в стране. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЕС принял решение о прекращении помощи Палестине из-за атаки на Израиль.