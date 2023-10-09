«Поворотный момент»: Евросоюз принял решение о прекращении помощи Палестине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 55 0

Варгелий: Евросоюз принял решение о приостановлении помощи Палестине

«Поворотный момент»: Евросоюз принял решение о прекращении помощи Палестине

Фото: www.globallookpress.com / Tunahan Turhan

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Решение было принято на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Евросоюз заморозил финансовую поддержку палестинской стороны и работает над пересмотром совместных проектов. Информация об этом следует из заявления еврокомиссара по расширению и политике средств.

«Крупнейший донор палестинцев Еврокомиссия начинает пересмотр всего пакета помощи», — написал Оливер Варгелий в своем аккаунте в социальной сети X (бывшее название Twitter. — Прим. ред.).

Решение о приостановке помощи Палестине было принято на фоне обострения ситуации вокруг Израиля, и проявляемой по отношению к израильтянам агрессии со стороны палестинских боевиков. Террор движения ХАМАС стал «поворотным моментом», отметил Варгелий.

Уточняется, что речь идет о всем объеме помощи размером в 691 миллион евро.

Иерусалим заявил о переходе страны в «состояние войны» после того как 7 октября сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку. В сообщении ВС Израиля говорилось о более трех тысяч ракет. Также боевики ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

В ХАМАС заявили о начале проведения операции на территории Израиля. В ЦАХАЛ сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервов в стране. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЕК оценили, как конфликт Израиля и Палестины повлияет на помощь Украине.

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