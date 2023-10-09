«Поворотный момент»: Евросоюз принял решение о прекращении помощи Палестине
Варгелий: Евросоюз принял решение о приостановлении помощи Палестине
Фото: www.globallookpress.com / Tunahan Turhan
Решение было принято на фоне обострения палестино-израильского конфликта.
Евросоюз заморозил финансовую поддержку палестинской стороны и работает над пересмотром совместных проектов. Информация об этом следует из заявления еврокомиссара по расширению и политике средств.
«Крупнейший донор палестинцев Еврокомиссия начинает пересмотр всего пакета помощи», — написал Оливер Варгелий в своем аккаунте в социальной сети X (бывшее название Twitter. — Прим. ред.).
Решение о приостановке помощи Палестине было принято на фоне обострения ситуации вокруг Израиля, и проявляемой по отношению к израильтянам агрессии со стороны палестинских боевиков. Террор движения ХАМАС стал «поворотным моментом», отметил Варгелий.
Уточняется, что речь идет о всем объеме помощи размером в 691 миллион евро.
Иерусалим заявил о переходе страны в «состояние войны» после того как 7 октября сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку. В сообщении ВС Израиля говорилось о более трех тысяч ракет. Также боевики ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
В ХАМАС заявили о начале проведения операции на территории Израиля. В ЦАХАЛ сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервов в стране. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ЕК оценили, как конфликт Израиля и Палестины повлияет на помощь Украине.
- 9 окт
- Нетаньяху пообещал жесткий ответ ХАМАСу: «Изменит Ближний Восток»
- 9 окт
- «Немедленно»: Зеленского призвали к переговорам с РФ из-за ситуации в Израиле
- 9 окт
- Захарова: оружие США попало на Ближний Восток из-за коррупции на Украине
- 9 окт
- «Имитация поддержки»: кто на самом деле виноват в атаке ХАМАС на Израиль
- 9 окт
- В ЕК оценили, как конфликт Израиля и Палестины повлияет на помощь Украине
- 9 окт
- Число жертв атаки ХАМАС среди израильтян увеличилось до 800
- 9 окт
- Каир выступил с предложением обменять пленных между Израилем и ХАМАС
- 9 окт
- Лавров: статус-кво в зоне палестино-израильского конфликта нежизнеспособен
- 9 окт
- Стихийные мемориалы появились в Москве и Петербурге в честь жертв эскалации в Израиле
- 9 окт
- Обречены: ЦАХАЛ угрожает ликвидацией лидеру ХАМАС Синвару
Читайте также
93%
0.81 106.01
1.22
Нашли ошибку?