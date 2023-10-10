Полная блокада: что происходит в секторе Газа

Самый настоящий ад Израиль устроил на улицах Газы. У города нет никакого «Железного купола» и израильские ракеты, судя по всему, бьют прямо по жилым многоэтажкам. Если раньше сначала на дом сбрасывали пустой снаряд, чтобы жители успели эвакуироваться, то теперь прилетает сразу заряженная боеголовка. Что сейчас происходит в полуразрушенной Газе — расскажет наш корреспондент Ибрагим Исбаита.

Читайте также ХАМАС угрожает казнить заложников в ответ на удары Израиля

Израильские военные постоянно наносят удары по Газе. Взрывы раздаются в разных частях города с населением 600 тысяч человек. Сирен воздушной тревоги в Газе нет, бомбоубежищ тоже, поэтому люди молятся, чтобы по ним не попали.

Город Газа стал зоной смертельной опасности еще днем. Израильская авиация превратила в руины десятки жилых зданий.

Люди пытаются найти под обломками своих родственников и спасти хоть какое-то имущество. В первую очередь — пытаются спасти детей. Многоэтажки в результате прямых попаданий складываются как картонки.

Под удар попали даже мечети, в которых пытались укрыться мирные жители.

«Израильская авиация разбомбила западную мечеть в лагере беженцев Аль-Шати. Этот населенный пункт находится западнее города Газа. Удар был настолько сильный, что разрушились даже соседние здания. По предварительным данным, пострадали сто человек, включая детей», — передает Исбаита.

К этому добавилась блокада со стороны Израиля — самая жесткая за 16 лет. В домах нет электричества, продовольствия, нет поставок необходимых лекарств для раненых детей, теперь даже нет питьевой воды.