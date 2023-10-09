ХАМАС угрожает казнить заложников в ответ на удары Израиля
Палестино-израильский конфликт набирает обороты.
Фото: Reuters / RANEEN SAWAFTA
Боевики палестинской группировки ХАМАС начали угрожать казнями израильских пленных в ответ на удары ЦАХАЛ (армии Израиля) по сектору Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
«Каждое нападение на мирных людей и их дома без предварительного предупреждения будет встречено, к сожалению, казнью одного из (израильских. — Прим. ред.) заложников», — заявили боевики.
Там также добавили, что будут транслировать казни взятых в плен людей.
Иерусалим заявил о переходе страны в «состояние войны» после того как 7 октября сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку. В сообщении ВС Израиля говорилось о более трех тысяч ракет. Также боевики ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
В ХАМАС заявили о начале проведения операции на территории Израиля. В ЦАХАЛ сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервов в стране.
Известно, что палестинские боевики в ходе столкновений брали в плен мирных жителей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиянин погиб в результате атаки ХАМАС на Израиль.
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