Полиция Израиля заблокировала криптосчета ХАМАС
Предположительно, после эскалации на Ближнем Востоке палестинская группировка запустила кампанию по сбору средств.
Фото: www.globallookpress.com / Omar Ashtawy
Кибер-подразделение израильской полиции Blade 433 заморозило криптовалютные счета палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает местное издание Walla.
Уточняется, что участники группировки используют криптовалюту. Предположительно, после эскалации палестино-израильского конфликта и нападения ХАМАС на страну боевики открыли сбор средств и в своих социальных сетях попросили неравнодушных поддержать их криптовалютой.
Полиция Израиля подтвердила блокировку счетов. Правоохранители в своем аккаунте в социальной сети X (бывшее название Twitter. — Прим. ред.) написали, что подразделение, ответственное за кибербезопасность, проводило работу вместе с Минобороны, Агентством безопасности и другими госструктурами и спецслужбами Израиля.
«Подразделение израильской полиции <…> успешно заморозило криптовалютные счета, используемые ХАМАС для сбора средств для своей деятельности», — указано в публикации.
Иерусалим заявил о переходе страны в «состояние войны» после того как 7 октября сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку. В сообщении ВС Израиля говорилось о более трех тысяч ракет. Также боевики ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
В ХАМАС заявили о начале проведения операции на территории Израиля. В ЦАХАЛ сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервов в стране. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника.
Ранее 5-tv.ru писал, что число погибших в Израиле россиян возросло до двух.
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