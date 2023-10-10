Число погибших в Израиле россиян возросло до двух

|
Евгения Романова
Евгения Романова 215 0

Еще один россиянин погиб в Израиле из-за атаки боевиков ХАМАС

Число погибших в Израиле россиян возросло до двух

Фото: Reuters / IBRAHEEM ABU MUSTAFA

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Это подтвержденная информация, добавил посол РФ.

В результате нападения палестинских боевиков движения ХАМАС на Израиль погиб еще один гражданин России. Об этом заявил посол РФ Анатолий Викторов в эфире федерального телеканала.

«К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтвержденные данные и гибели не одного, а двух российских граждан», — сказал он.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за это взяло на себя движение ХАМАС. Кроме того, боевики со стороны Палестины вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства.

Читайте также

Операция возмездия Израиля в секторе Газа. Главное

Вскоре в ХАМАС заявили о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) же сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Кроме того, Израиль официально объявил, что страна переходит в «состояние войны».

Согласно последним данным, в результате атаки погибли более 900 мирных израильтян, пострадали почти три тысячи человек. 9 октября сообщалось об одном погибшем россиянине и еще нескольких пропавших без вести.

Из сектора Газа было выпущено не менее 4,5 тысячи ракет, израильские военные, в свою очередь, ликвидировали 1 290 связанных с ХАМАС целей. В МИД РФ отмечали, что Москва призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что израильские военные нашли около 1500 тел боевиков ХАМАС.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
10 окт
Армия Израиля объявила о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в Газе
10 окт
В Кремле ответили на обвинения в попытках развязать войну на Ближнем Востоке
10 окт
«Крах мировой экономики»: Такер Карлсон предрек банкротство США из-за эскалации в Израиле
10 окт
«Снял костюм Че Гевары»: в США объяснили, почему Зеленский сменил свой стиль
10 окт
Полиция Израиля заблокировала криптосчета ХАМАС
10 окт
Операция возмездия Израиля в секторе Газа. Главное
10 окт
В Израиле обнаружили 1,5 тыс тел погибших боевиков ХАМАС
10 окт
Россиянин спасся от боевиков ХАМАС на фестивале в Израиле: «Не понимал, что происходит»
10 окт
Как находящимся в Израиле россиянам выбраться из зоны конфликта — инструкция
10 окт
Полная блокада: что происходит в секторе Газа
+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
101.36
0.87 107.03
1.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:56
Армия Израиля объявила о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в Газе
12:47
Сыграть принца и уйти в строители: советские актеры, которых «убивала» актерская профессия
12:30
В Кремле ответили на обвинения в попытках развязать войну на Ближнем Востоке
12:29
Как одиночество провоцирует развитие болезни Паркинсона?
12:18
Умер 47-летний глава Подольска Дмитрий Жариков
12:15
«Крах мировой экономики»: Такер Карлсон предрек банкротство США из-за эскалации в Израиле

Сейчас читают

"Чувства и эмоции": воссоединившаяся с бывшим Волочкова готовится к особому дню
Как находящимся в Израиле россиянам выбраться из зоны конфликта — инструкция
Считала себя некрасивой и мечтала стать криминалистом: что известно о новой «Мисс Россия»
Эксперт рассказал, будут ли третьи страны вмешиваться в конфликт Израиля и Палестины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России