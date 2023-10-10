Число погибших в Израиле россиян возросло до двух

Это подтвержденная информация, добавил посол РФ.

В результате нападения палестинских боевиков движения ХАМАС на Израиль погиб еще один гражданин России. Об этом заявил посол РФ Анатолий Викторов в эфире федерального телеканала.

«К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтвержденные данные и гибели не одного, а двух российских граждан», — сказал он.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за это взяло на себя движение ХАМАС. Кроме того, боевики со стороны Палестины вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства.

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Вскоре в ХАМАС заявили о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) же сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Кроме того, Израиль официально объявил, что страна переходит в «состояние войны».

Согласно последним данным, в результате атаки погибли более 900 мирных израильтян, пострадали почти три тысячи человек. 9 октября сообщалось об одном погибшем россиянине и еще нескольких пропавших без вести.

Из сектора Газа было выпущено не менее 4,5 тысячи ракет, израильские военные, в свою очередь, ликвидировали 1 290 связанных с ХАМАС целей. В МИД РФ отмечали, что Москва призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что израильские военные нашли около 1500 тел боевиков ХАМАС.