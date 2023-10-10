Израиль подтвердил ликвидацию министра экономики ХАМАС Абу Шамаля

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Евгения Романова
Евгения Романова 81 0

Тем временем ЦАХАЛ не намерен останавливать операцию.

Израиль подтвердил ликвидацию министра экономики ХАМАС Абу Шамаля

Фото: Reuters / LISI NIESNER

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные в ночь на 10 октября ликвидировали министра экономики палестинского движения ХАМАС Джавада Абу Шамаля. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля на странице в социальной сети X.

«Самолет ЦАХАЛА сбил Джавада Абу Шамаля… Он управлял фондами в организации и назначал фонды для финансирования и руководства терроризмом внутри сектора Газа и за его пределами», — говорится в сообщении.

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Что такое ХАМАС: когда было создано движение

В армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин назвал войну в Израиле примером провала политики США на Ближнем Востоке.

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