Израиль подтвердил ликвидацию министра экономики ХАМАС Абу Шамаля

Израильские военные в ночь на 10 октября ликвидировали министра экономики палестинского движения ХАМАС Джавада Абу Шамаля. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля на странице в социальной сети X.

«Самолет ЦАХАЛА сбил Джавада Абу Шамаля… Он управлял фондами в организации и назначал фонды для финансирования и руководства терроризмом внутри сектора Газа и за его пределами», — говорится в сообщении.

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Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны. Они нападали на мирных граждан и брали их в плену. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

Что такое ХАМАС: когда было создано движение

В армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин назвал войну в Израиле примером провала политики США на Ближнем Востоке.