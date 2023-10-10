Израиль подтвердил ликвидацию министра экономики ХАМАС Абу Шамаля
Тем временем ЦАХАЛ не намерен останавливать операцию.
Фото: Reuters / LISI NIESNER
Израильские военные в ночь на 10 октября ликвидировали министра экономики палестинского движения ХАМАС Джавада Абу Шамаля. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля на странице в социальной сети X.
«Самолет ЦАХАЛА сбил Джавада Абу Шамаля… Он управлял фондами в организации и назначал фонды для финансирования и руководства терроризмом внутри сектора Газа и за его пределами», — говорится в сообщении.
Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны. Они нападали на мирных граждан и брали их в плену. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.
Что такое ХАМАС: когда было создано движение
В армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.
Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам в секторе Газа.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин назвал войну в Израиле примером провала политики США на Ближнем Востоке.
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