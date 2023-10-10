Число погибших при атаках ХАМАС на Израиль россиян возросло до четырех

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 30 0

Среди пропавших без вести также есть граждане РФ.

Число погибших при атаках ХАМАС на Израиль россиян возросло до четырех

Фото: www.globallookpress.com / Mahmoud Ajjour

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Число российских граждан, погибших в Израиле при атаке боевиков ХАМАС, увеличилось до четырех человек. Об этом сообщили в посольстве Израиля в России 10 октября, во вторник.

Жертвами атаки сектора Газа по Израилю, которая началась в минувшую субботу, 7 октября, стали четыре россиянина, которые имели также израилськое гражданство. Кроме того, по информации посольства, еще шесть граждан России до сих пор считаются пропавшими без вести.

В посольстве Израиля также сообщили, что из России продолжают поступать звонки от родственников тех, кто во время боевых действий оказался в стране. Местонахождения людей устанавливается — дипломаты заявляют, что делают все возможное.

Для приема звонков консульским отделом посольства России в Израиле в дополнение к телефону экстренной связи открыта дополнительная горячая линия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мать пропавшей в Газе немки рассказала о ее состоянии.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
10 окт
Израиль и Ливан наносят обоюдные удары
10 окт
«Большие проблемы»: в США допустили, что Израиль пострадает из-за украинского оружия
10 окт
Playboy разорвал контракт с экс-порноактрисой Халифой из-за поддержки ХАМАС
10 окт
«Критическая ситуация»: мать пропавшей в Газе немки рассказала о ее состоянии
10 окт
Израиль подтвердил ликвидацию министра экономики ХАМАС Абу Шамаля
10 окт
Путин о войне в Израиле: это пример провала политики США на Ближнем Востоке
10 окт
Боррель: в ЕС и Персидском заливе осудили атаки на мирное население Израиля
10 окт
Стало известно имя первого россиянина, погибшего в результате нападения ХАМАС
10 окт
Что такое ХАМАС: когда было создано движение
10 окт
«Удержать империю»: почему война на Ближнем Востоке для США важнее, чем Украина
+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
101.36
0.87 107.03
1.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:00
Путин отреагировал на войну в Израиле, Украина проигрывает: самые важные события дня
18:54
«Еще на что намекнете?» — Боярская ответила на слухи о третьей беременности
18:41
К гадалке не ходи: как отличить настоящего экстрасенса от мошенника
18:23
Израиль и Ливан наносят обоюдные удары
18:17
Число погибших при атаках ХАМАС на Израиль россиян возросло до четырех
18:10
«Можно оспаривать»: как выявить завышение УК стоимости услуг ЖКХ

Сейчас читают

"Чувства и эмоции": воссоединившаяся с бывшим Волочкова готовится к особому дню
Стало известно имя первого россиянина, погибшего в результате нападения ХАМАС
Сыграть принца и уйти в строители: советские актеры, которых «убивала» актерская профессия
Эксперт рассказал, будут ли третьи страны вмешиваться в конфликт Израиля и Палестины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России