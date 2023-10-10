Число погибших при атаках ХАМАС на Израиль россиян возросло до четырех

Число российских граждан, погибших в Израиле при атаке боевиков ХАМАС, увеличилось до четырех человек. Об этом сообщили в посольстве Израиля в России 10 октября, во вторник.

Жертвами атаки сектора Газа по Израилю, которая началась в минувшую субботу, 7 октября, стали четыре россиянина, которые имели также израилськое гражданство. Кроме того, по информации посольства, еще шесть граждан России до сих пор считаются пропавшими без вести.

В посольстве Израиля также сообщили, что из России продолжают поступать звонки от родственников тех, кто во время боевых действий оказался в стране. Местонахождения людей устанавливается — дипломаты заявляют, что делают все возможное.

Для приема звонков консульским отделом посольства России в Израиле в дополнение к телефону экстренной связи открыта дополнительная горячая линия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мать пропавшей в Газе немки рассказала о ее состоянии.