«Критическая ситуация»: мать пропавшей в Газе немки рассказала о ее состоянии

Что случилось с 22-летней Шани Лук? Почему ей требуется срочная эвакуация?

Попавшая в плен к палестинским боевикам ХАМАС 22-летняя гражданка ФРГ Шани Лук, фотографии которой облетели весь мир, жива, но находится в тяжелом состоянии. Подробнее о состоянии девушки рассказала ее мать Рикарда Лук в видеообращении, которое опубликовало издание Tagesschau.

«Мы получили информацию, что Шани жива, но получила тяжелую травму головы и находится в критической ситуации», — сказала женщина.

Она призвала правительство Германии сделать все необходимое для эвакуации девушки из Газы. Причем, добавила Лук, действовать нужно быстро, потому что каждая минута на счету.

«Это мой отчаянный призыв ко всей стране, к Германии, помочь мне вернуть мою Шани домой и ей выздороветь», — подчеркнула она.

Рикарда Лук опознала Шани на опубликованных ХАМАС видео по татуировке. На кадрах девушка лежит лицом вниз в багажнике пикапа боевиков с неестественно вывернутыми ногами. Увидев это, Рикарда Лук записала видеообращение.

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Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны. Они нападали на мирных граждан и брали их в плену. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию министра экономики ХАМАС Абу Шамаля.