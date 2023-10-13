Мать пропавшей после атаки ХАМАС израильтянки попросила РФ о помощи: «Верните мою дочь»

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 1 263 0

Мать пропавшей после атаки ХАМАС израильтянки попросила РФ о помощи

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Девушка не выходит на связь уже несколько дней.

Мать военнослужащей армии Израиля Шарон Эшель попросила у народа России и лично президента Владимира Путина помощи в поиске ее дочери Рони.

Женщина рассказала корреспонденту 5-tv.ru, что ее дочь служила в воинской части на границе с Газой. После атаки боевиков она пыталась установить с ней связь, но ничего не вышло. Позднее девушка написала сообщение, в котором успокоила мать. Однако затем Рони вновь пропала.

«У меня нет никаких сведений о моей девочке. Поймите, мы не можем спать, нам не хватает воздуха, мы практически не можем ничего делать. У меня есть еще двое детей, но я не знаю, как мне о них заботиться», — признается Шарон.

Женщина уверена, что ее дочь находится в плену. Сейчас она просит помощи у международного сообщества и России, умоляя вернуть ей ребенка.

«Я обращаюсь к русскому народу, обращаюсь к президенту Путину: прошу, верните мне мою дочь, Рони Эшель. Верните всех наших пленных домой», — заявила мать девушки.

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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС взяли на себя ответственность за вторжение на территорию еврейского государства. В ответ Израиль заявил о начале операции «Железные мечи». Также руководство страны объявило о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блокада Сектора Газа продлится до тех пор, пока не будут возвращены заложники. Израиль намерен уничтожить радикалов.

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Обострение палестино-израильского конфликта
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