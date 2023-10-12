«Солнышко, выходи за меня!» — как встретили прибывших из Тель-Авива в Москву родных
В аэропорту Домодедово мужчина сделал предложение вернувшейся из Израиля любимой
Фото, видео: 5-tv.ru
В этот момент можно было увидеть самые разные чувства — счастливые улыбки, слезы радости и крепкие объятия.
В Москву из Тель-Авива вернулись россияне. Их родственники заполнили зал ожидания в аэропорту Домодедово. Кто-то стоял с воздушным шариком с надписью «Самый лучший день», кто-то с букетом цветов. Одно можно сказать точно — все волновались, считали секунды до долгожданной встречи. И вот она случилась! Счастливые улыбки, слезы радости и крепкие объятия — за всем этим наблюдал корреспондент 5-tv.ru.
Для кого-то этот день стал особенным вдвойне. Прибывшая из Израиля россиянка получила предложение руки и сердца от возлюбленного.
«Солнышко мое, выходи за меня!» — сказал ей ее избранник. Счастливая женщина ответила согласием.
Близкие еще долго не могли наговориться друг с другом. Но теперь можно выдохнуть — они в безопасности. Они дома.
«Мама, помоги мне!» — что происходит со взятыми в плен людьми в Израиле
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС взяли на себя ответственность за вторжение на территорию еврейского государства и объявили о начале военной операции.
В итоге Израиль заявил о начале ответной операции «Железные мечи». Вместе с тем в стране объявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа. С обеих сторон — сотни погибших.
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