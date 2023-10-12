«Солнышко, выходи за меня!» — как встретили прибывших из Тель-Авива в Москву родных

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 3 962 0

В аэропорту Домодедово мужчина сделал предложение вернувшейся из Израиля любимой

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

В этот момент можно было увидеть самые разные чувства — счастливые улыбки, слезы радости и крепкие объятия.

В Москву из Тель-Авива вернулись россияне. Их родственники заполнили зал ожидания в аэропорту Домодедово. Кто-то стоял с воздушным шариком с надписью «Самый лучший день», кто-то с букетом цветов. Одно можно сказать точно — все волновались, считали секунды до долгожданной встречи. И вот она случилась! Счастливые улыбки, слезы радости и крепкие объятия — за всем этим наблюдал корреспондент 5-tv.ru.

Для кого-то этот день стал особенным вдвойне. Прибывшая из Израиля россиянка получила предложение руки и сердца от возлюбленного.

«Солнышко мое, выходи за меня!» — сказал ей ее избранник. Счастливая женщина ответила согласием.

Близкие еще долго не могли наговориться друг с другом. Но теперь можно выдохнуть — они в безопасности. Они дома.

«Мама, помоги мне!» — что происходит со взятыми в плен людьми в Израиле

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС взяли на себя ответственность за вторжение на территорию еврейского государства и объявили о начале военной операции.

В итоге Израиль заявил о начале ответной операции «Железные мечи». Вместе с тем в стране объявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа. С обеих сторон — сотни погибших.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
13 окт
Нострадамус предупреждал: страшные предсказания про Ближний Восток начинают сбываться
13 окт
Госсекретарь США провел переговоры с палестинским лидером
13 окт
Худшие опасения подтверждаются? Насколько безопасно россиянам отдыхать в Египте
13 окт
Париж официально поддержал Израиль в новом палестинском конфликте
13 окт
Их легко принять за местных: как действуют элитные войска ХАМАС, Израиля и кто это вообще
13 окт
В ливанской «Хезболле» намекнули на готовность вступить в войну против Израиля
13 окт
В Багдаде все неспокойно: митинг в поддержку Палестины прошел в столице Ирака
13 окт
Число погибших россиян в результате атаки ХАМАС на Израиль продолжает расти
13 окт
ЦАХАЛ объявил северный город Метула запретной зоной
13 окт
«Сложное дело»: Путин об использовании Израилем тяжелой техники в Газе
+11° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
97.31
0.32 102.55
-0.49
«Путь предначертан»: астролог раскрыла феномен рожденного в затмение Трам...

Последние новости

20:31
Нострадамус предупреждал: страшные предсказания про Ближний Восток начинают сбываться
20:17
Путин: судьба вернувшихся на родину россиян зависит от их поведения и действий
20:03
«Потом не удивляйтесь»: как тату серийных убийц могут повлиять на сына Елены Яковлевой
19:48
Уровень доверия россиян Путину превысил 78%
19:34
«Намного дороже амбиций»: как Валерия «сгубила» политическую карьеру Пригожина
19:23
Госсекретарь США провел переговоры с палестинским лидером

Сейчас читают

Худшие опасения подтвердились: Боня впервые показала на фото результат пластики
Актриса фильма «Любовь и голуби» умерла от тяжелой болезни
Хранительницы смыслов: галерея женских образов представлена в спектакле «Занавес»
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России