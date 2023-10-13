Париж официально поддержал Израиль в новом палестинском конфликте

После обострения конфликта на ближнем Востоке Париж официально поддержал Израиль. Французские власти усилили охрану еврейских школ и синагог. В стране опасаются атак на эти учреждения и пресекают любые попытки мусульманской общины проводить демонстрации в поддержку Палестины, рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям» посол России в Париже Алексей Мешков.

Также он раскрыл количество и ассортимент оружия, поставляемого Францией Киеву. Это до 2 тысяч снарядов натовского калибра ежемесячно, а также разведывательные дроны, самоходные установки «Цезарь», танки и бронетранспортеры.

«Французы заявили, что готовы сделать новый шаг, создав совместные предприятия и производства на территории Украины военной техники. Однако внутри Франции все чаще раздаются призывы сворачивать поддержку Киева и задуматься о своей безопасности — оружия стране не хватает уже и для собственных нужд», — сообщил посол.

Ранее американский аналитик из центра RAND Самуэль Чарап призвал Запад признать, что «великого прорыва» украинских сил так и не случилось, а поддержка Украины со стороны США не может быть вечной, сообщал 5-tv.ru.