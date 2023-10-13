Число погибших россиян в результате атаки ХАМАС на Израиль продолжает расти

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Евгения Романова
Евгения Романова 185 0

В Израиле 12 россиян числятся пропавшими без вести

Число погибших россиян в результате атаки ХАМАС на Израиль продолжает расти

Фото: www.globallookpress.com / Majdi Fathi

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Сколько граждан РФ официально считаются пропавшими без вести?

Число жертв среди россиян в результате нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль продолжает расти. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Иерусалиме.

«Число погибших граждан Российской Федерации продолжает расти. В настоящее время консульский отдел посольства России проводит необходимую проверку», — говорится в сообщении.

Кроме того, 12 граждан РФ числятся пропавшими без вести. В посольстве добавили, что оперативно получают актуальные данные, связанные с проверкой заявлений в отношении россиян.

Также в дипмиссии напомнили о возможности покинуть Израиль, в том числе российскими авиарейсами, и настоятельно порекомендовали ей воспользоваться.

Новый виток в конфликте между Израилем и Палестиной

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС взяли на себя ответственность за вторжение на территорию еврейского государства.

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В итоге Израиль заявил о начале ответной операции «Железные мечи». Вместе с тем в стране объявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа. По последним данным, число погибших с обеих сторон уже превысило тысячу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать погибшего в Израиле россиянина требует показать его тело.

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Обострение палестино-израильского конфликта
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