«Страшно»: прибывшие из Тель-Авива россияне рассказали об обстановке в Израиле

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 3 985 0

Прибывшие из Тель-Авива россияне рассказали об обстановке в Израиле

Фото, видео: REUTERS / Ammar Awad; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Страну пытаются покинуть при первой же возможности. И желающих немало.

Очередной рейс прибыл из Тель-Авива в Москву. Самолет приземлился в аэропорту Домодедово. Вернувшиеся на родину россияне рассказали корреспонденту 5-tv.ru об обстановке в Израиле, вступившем в вооруженное противостояние с палестинской группировкой ХАМАС.

Женщина по имени Вера рассказала, что прилетела в Израиль всего неделю назад. Изначально планировала пробыть там полгода. Но когда начались обстрелы, решила сразу же вернуться домой.

«Страшно. Пришлось уехать через неделю. Вчера мы были в Хайфе (средиземноморский портовый город на севере Израиля. — Прим. ред.), там уже воздушная тревога была», — рассказывает женщина.

А девушка Ирина рассказала, что приезжает отдохнуть в Израиль каждый год. Но в этом году поездка не задалась по объективным причинам.

«Переживает весь Израиль, это страшная трагедия. Там действительно очень страшные вещи творятся. Там мои близкие друзья остались. Это сложно», — признается Ирина.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как минувшим утром встречали прибывших из Тель-Авива россиян. В зале ожидания собрались десятки человек — с шариками и цветами. Там можно было увидеть самые разные чувства — счастливые улыбки, слезы радости и крепкие объятия. Кроме того, 5-tv.ru стал свидетелем предложения руки и сердца. Как это было — смотрите в нашем материале.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС взяли на себя ответственность за вторжение на территорию еврейского государства и объявили о начале военной операции.

В итоге Израиль заявил о начале ответной операции «Железные мечи». Вместе с тем в стране объявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа. С обеих сторон — сотни погибших.

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Обострение палестино-израильского конфликта
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