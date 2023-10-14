Теперь город-призрак: что происходит в израильском Сдероте
Жителей израильского города Сдерот эвакуируют
Фото, видео: REUTERS / Violeta Santos Moura; 5-tv.ru
ЦАХАЛ готовится к интенсивным боевым действиям.
Срочно эвакуироваться приходится израильтянам — жителям юга страны. Военные приказали покинуть свои дома населению Сдерота — это 30 тысяч человек. Город всего в пяти километрах от границы с Сектором Газа. По мнению военных экспертов, это главный признак того, что ЦАХАЛ готовится к еще более интенсивным боевым действиям.
После массированных ракетных обстрелов со стороны позиций ХАМАС и бегства жителей — Сдерот выглядит как город-призрак, остались лишь немногие. Обстановку там оценил корреспондент «Известий» Станислав Григорьев. Все подробности — в его репортаже.
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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС взяли на себя ответственность за вторжение на территорию еврейского государства.
В итоге Израиль заявил о начале ответной операции «Железные мечи». Вместе с тем в стране объявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа. По последним данным, число погибших с обеих сторон уже превысило тысячу.
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