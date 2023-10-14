Теперь город-призрак: что происходит в израильском Сдероте

Эфирная новость 218 0

Жителей израильского города Сдерот эвакуируют

Фото, видео: REUTERS / Violeta Santos Moura; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ готовится к интенсивным боевым действиям.

Срочно эвакуироваться приходится израильтянам — жителям юга страны. Военные приказали покинуть свои дома населению Сдерота — это 30 тысяч человек. Город всего в пяти километрах от границы с Сектором Газа. По мнению военных экспертов, это главный признак того, что ЦАХАЛ готовится к еще более интенсивным боевым действиям.

После массированных ракетных обстрелов со стороны позиций ХАМАС и бегства жителей — Сдерот выглядит как город-призрак, остались лишь немногие. Обстановку там оценил корреспондент «Известий» Станислав Григорьев. Все подробности — в его репортаже.

Нострадамус предупреждал: страшные предсказания про Ближний Восток начинают сбываться

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС взяли на себя ответственность за вторжение на территорию еврейского государства.

В итоге Израиль заявил о начале ответной операции «Железные мечи». Вместе с тем в стране объявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа. По последним данным, число погибших с обеих сторон уже превысило тысячу.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
14 окт
Захарова заявила об эскалации США конфликта на Ближнем Востоке
14 окт
«Исламский джихад»* заявил о ракетных ударах по Ашкелону и Сдероту
14 окт
ЦАХАЛ ликвидировала командира роты элитного подразделения ХАМАС
14 окт
Число погибших в Израиле россиян увеличилось до 16
14 окт
«Начался обстрел»: кадры отражения атаки ХАМАС «Железным куполом» в Сдероте
14 окт
Число погибших при атаках на сектор Газа превысило 2 тысячи человек
14 окт
Египет закрыл КПП «Рафах» на границе с сектором Газа
13 окт
Путин призвал остановить кровопролитие на Ближнем Востоке
13 окт
Число погибших палестинцев в секторе Газа превысило 1,8 тысячи человек
13 окт
Боевики ХАМАС два года готовились к нападению на Израиль
+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.31
0.32 102.55
-0.49
Коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 16 по 22 октября

Последние новости

20:38
Захарова заявила об эскалации США конфликта на Ближнем Востоке
20:24
В Индии заявили о находящейся на грани из-за сокращения поддержки Украине
20:10
Коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 16 по 22 октября
19:57
«Все делаю правильно»: SHAMAN отреагировал на появление строчки из его песни на памятнике Невскому
19:43
«Ночные волки» провели мотопробег в честь закрытия сезона
19:29
Как перестать ругать себя по пустякам — ТОП советов психолога

Сейчас читают

Худшие опасения подтвердились: Боня впервые показала на фото результат пластики
Число погибших в Израиле растет, бунты в Европе не прекращаются: самые важные события дня
Эффект на 18 лет: какие знаки зодиака «потеряются» в коридоре затмений с 14 октября 2023
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России