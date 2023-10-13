Нострадамус предупреждал: страшные предсказания про Ближний Восток начинают сбываться
Что будет дальше и кто выйдет из противостояния победителем?
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Hashem Zimmo
Ситуация на Ближнем Востоке за последние несколько дней шокировала весь мир — однако, как выяснилось, ее предсказал не только политик Владимир Жириновский, но и французский астролог, алхимик и врач Нострадамус. Об этом сообщило издание KP.RU.
«Беглецы понесут огонь с неба на пиках. Конфликт накаркают дерущиеся вороны», — говорил доктор.
Эта фраза как раз означает то, что уже успело произойти. «Беглецы» — это ХАМАС, который атаковал Израиль тысячами ракет.
«Великие разногласия, чтобы вернуть земли. Благоразумия нет. Раздор и страх для великих братьев», — предсказывал Нострадамус.
Евреи и арабы имеют общие древние корни, поэтому их в какой-то степени можно назвать братьями. Еще арабы хотят вернуть Иерусалим, который считают своим.
Нострадамус говорил, что шесть дней будет идти большая и тяжелая битва за некий город — скорее всего, он имел ввиду столицу Израиля. Также предсказатель отметил, что война продлится семь месяцев, но все-таки она закончится миром.
Ранее 5-tv.ru писал, что Жириновский в 2019-м предсказал ядерную войну на Ближнем Востоке.
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