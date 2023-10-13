Жителей Земли ждет мощная магнитная буря. Солнечный шторм начнет бушевать уже в воскресенье и продлится шесть дней. А по интенсивности достигнет шести из девяти возможных баллов.

Магнитные колебания могут повлиять на работу оборудования, например, вызвать перебои электрооборудования. Последствия вспышек на Солнце сказываются и на людях. Обычно в такую погоду они жалуются на головную боль и перепады настроения.

Ранее 5-tv.ru писал, что делать при плохом состоянии в магнитную бурю.