Жителей Земли ждет мощная магнитная буря
Она начнется в воскресенье и продлится шесть дней. К чему нужно быть готовыми?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; 5-tv.ru
Жителей Земли ждет мощная магнитная буря. Солнечный шторм начнет бушевать уже в воскресенье и продлится шесть дней. А по интенсивности достигнет шести из девяти возможных баллов.
Магнитные колебания могут повлиять на работу оборудования, например, вызвать перебои электрооборудования. Последствия вспышек на Солнце сказываются и на людях. Обычно в такую погоду они жалуются на головную боль и перепады настроения.
Ранее 5-tv.ru писал, что делать при плохом состоянии в магнитную бурю.
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