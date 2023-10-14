Египет закрыл КПП «Рафах» на границе с сектором Газа

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Алина Крылова
Алина Крылова 203 0

Ситуация вокруг конфликта Израиля и Палестины накаляется день ото дня.

Египет закрыл КПП «Рафах» на границе с сектором Газа

Фото: www.globallookpress.com / Matias Chiofalo

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Египет закрыл контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с сектором Газа. Военные Каира строят масштабную стену на границе с боевиками. Об этом 10 октября сообщил Telegram-канал Gaza Now.

Еще несколько дней назад власти туристической страны уверяли, что ни местным жителям, ни гостям не угрожает никакой опасности. Египет вел с Палестиной переговоры с надеждой на скорое прекращение конфликта. Теперь оказалось, что мирно решить вопрос не получится: армия страны готовится к возникновению напряжения.

«Египет закрывает контрольно-пропускной пункт „Рафах“, ведущий в Газу, в ответ на израильскую оккупацию, предотвращая ввоз любой чрезвычайной гуманитарной помощи и грузов в Газу», — говорится в сообщении.

Чуть ранее жители осажденной Газы предприняли попытку массового бегства из осажденной Газы в Египет. КПП Рафах стал единственной возможностью покинуть блокированный анклав, но уже спустя некоторое время по ту сторону границы их ждал «теплый прием». Оказалось, что местные власти пока не готовы оказать беженцам помощь в полном объеме.

Ранее 5-tv.ru писал, что египетская авиакомпания приостановила полеты в Москву на две недели.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
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