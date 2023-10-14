Число погибших при атаках на сектор Газа превысило 2 тысячи человек

Число погибших при атаках на сектор Газа превысило две тысячи человек. По официальным данным минздрава Палестины, сейчас их точное число составляет 2215 человек.

Ситуация с пострадавшими осложняется тем, что регион оставили без электричества и воды. В результате невозможными стали даже самые несложные операции.

Жертв могло быть больше: что известно о нападении на школу во Франции

Представители Красного Креста бьют тревогу: если так продолжится и дальше, умирать начнут не только тяжело раненные, которые имели шансы на спасение, но и просто больные люди в медучреждениях, а также младенцы в инкубаторах — без электричества и воды работа врачей становится невозможной.

Армия оборны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает обстреливать сектор Газа.