Число погибших при атаках на сектор Газа превысило 2 тысячи человек
Армия обороны Израиля продолжает вести активные боевые действия.
Фото: www.globallookpress.com / Khaled Omar
Число погибших при атаках на сектор Газа превысило две тысячи человек. По официальным данным минздрава Палестины, сейчас их точное число составляет 2215 человек.
Ситуация с пострадавшими осложняется тем, что регион оставили без электричества и воды. В результате невозможными стали даже самые несложные операции.
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Представители Красного Креста бьют тревогу: если так продолжится и дальше, умирать начнут не только тяжело раненные, которые имели шансы на спасение, но и просто больные люди в медучреждениях, а также младенцы в инкубаторах — без электричества и воды работа врачей становится невозможной.
Армия оборны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает обстреливать сектор Газа.
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