Число погибших в Израиле россиян увеличилось до 16

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 194 0

Люди трагически скончались после атаки ХАМАС, ставшей следствием обстрела со стороны армии обороны Израиля.

Число погибших в Израиле россиян увеличилось до 16

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Число погибших в Израиле россиян увеличилось до 16. Речь идет о людях, попавших в эпицентр событий, когда боевики палестинского исламистского движения ХАМАС начали свою атаку. Об этом сообщили в посольстве России.

Кроме того, уточнялось, что еще восемь граждан РФ числятся в списках без вести пропавших. Предварительно, один из них может находиться в заложниках у ХАМАС в секторе Газа. Боевые действия в стране продолжаются.

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Утром 7 сентября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры отражения атаки ХАМАС «Железным куполом» в Сдероте.

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