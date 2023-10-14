«Исламский джихад»* заявил о ракетных ударах по Ашкелону и Сдероту
В списке целей террористов значится и кибуц Зиким на юге Израиля.
Фото: Reuters / MOHAMMED SALEM
Военное крыло организации «Исламский джихад»* заявило о нанесении ракетных ударов по городам Ашкелон и Сдерот, и кибуцу Зиким на юге Израиля.
«Бригады „Аль-Кудс“ обстреливают города Ашкелон, Сдерот и Зиким ракетными залпами», — говорится в Telegram-канале организации.
Беспрецедентная по масштабу ракетная атака обрушилась на Израиль со стороны сектора Газа 7 октября. За ней последовало вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС.
В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи», подвергнув территорию сектора Газа ракетным ударам. После этого минобороны страны объявило о переходе к полномасштабному наземному наступлению. По последним данным, число погибших с обеих сторон уже превысило тысячу.
Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры происходящего в израильском Сдероте.
* — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.
- 14 окт
- Захарова заявила об эскалации США конфликта на Ближнем Востоке
- 14 окт
- ЦАХАЛ ликвидировала командира роты элитного подразделения ХАМАС
- 14 окт
- Число погибших в Израиле россиян увеличилось до 16
- 14 окт
- «Начался обстрел»: кадры отражения атаки ХАМАС «Железным куполом» в Сдероте
- 14 окт
- Число погибших при атаках на сектор Газа превысило 2 тысячи человек
- 14 окт
- Египет закрыл КПП «Рафах» на границе с сектором Газа
- 14 окт
- Теперь город-призрак: что происходит в израильском Сдероте
- 13 окт
- Путин призвал остановить кровопролитие на Ближнем Востоке
- 13 окт
- Число погибших палестинцев в секторе Газа превысило 1,8 тысячи человек
- 13 окт
- Боевики ХАМАС два года готовились к нападению на Израиль
Читайте также
93%
0.32 102.55
-0.49
Нашли ошибку?