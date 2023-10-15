«По источнику огня»: Израиль наносит ответные удары по Ливану

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 57 0

ЦАХАЛ: Израиль наносит ответные удары по Ливану, откуда велся огонь по Штуле

«По источнику огня»: Израиль наносит ответные удары по Ливану

Фото: Reuters / SALEH SALEM

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

По данным СМИ, в израильском населенном пункте были ранены пять человек.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ответном обстреле по территориям Ливана, откуда велся огонь по израильскому населенному пункту Штула. Об этом пресс-служба армии написала в Telegram-канале.

«После изначального сообщения об обстреле населенного пункта Штула Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по источнику огня в Ливане», — уточняется в публикации.

Издание Jerusalem Post со ссылкой на источник в ЦАХАЛ ранее сообщило, что в Штуле были ранены по меньшей мере пять израильтян. Противник ударил по населенному пункту при помощи противотанковой ракеты.

ХАМАС обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения проникли на приграничные территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.

Москва призывает стороны конфликта к прекращению эскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости остановить непропорциональное использование силы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит с жителями Сектора Газа.

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