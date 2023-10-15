«Везде опасно»: что происходит с жителями Сектора Газа — репортаж с места событий

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ЮНИСЕФ: от авиационных ударов Израиля в Секторе Газа погибли 700 детей

Фото, видео: REUTERS / Mahmoud Issa; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Некоторые районы городов в Секторе Газа уничтожены полностью. Большинство из них превратились в большие братские могилы.

Страшные цифры обнародовал ЮНИСЕФ (детский фонд ООН): от израильских авиационных ударов погибло более 700 палестинских детей. Более 400 тысяч жителей региона стали внутренними беженцами. Наш коллега Исмаил Исбаита передает из сектора Газа. Он вместе с тысячами других палестинцев покинул город на севере анклава, опасаясь, что ультиматум Израиля о зачистке будет реализован

«Вы видите, какая ситуация. Люди пытаются переместиться на юг сектора Газы. У нас нет машины, мы идем пешком десять километров. Мы на улице, у нас нет представления, куда мы идем. Это следующий город после Газы. Я надеюсь, здесь мы в безопасности», — передает Исмаил с места событий.

После недельных обстрелов жители покидают разрушенные города, где среди обломков ветер раздувает тысячи листовок с требованием уйти на юг. На эвакуацию миллиону палестинцев дали всего сутки.

«Они сбросили нам сообщения об эвакуации. Я ушла из своего дома в дом дочери. Но увидела, что все разрушено», — со слезами на глазах рассказывает местная жительница.

Им говорят, что нужно покинуть сектор Газа, но не говорят — как. Под непрерывными бомбежками далеко не убежишь. Часов тишины — не существует.

«Внезапно они стали бомбить соседей, нас тоже ударило», — в истерике рассказывает палестинская девочка.

У кого остался бензин, уезжают на машинах, остальные — идут пешком вдоль обочин. Те, кто могут. В переполненных больницах сотни раненных. Вот сын пытается успокоить отца — они лежат рядом на носилках.

Медики — на пределе. Раненных уже везут на грузовиках. А морги устраивают в палатках на жаре. Этот мужчина только что нашел своего ребенка. От перенапряжения у врачей тоже сдают нервы.

Эта бригада только что узнала — их коллеги погибли, спасая раненных. Многие — теряют сознание от усталости и контузий.

«Больницы скоро не смогут использовать аппараты искусственной вентиляции легких. Это смертельный удар по пострадавшим», — сообщил врач скорой помощи больницы Аль-Шифа Мухаммад Гонейм.

Операции будут проводить, пока не закончится топливо в генераторах. Его осталось совсем немного. Со связью перебои. Нет света и воды.

Уже неделю люди ночуют прямо на улицах. У этой женщины с девятью детьми есть только плед, чтобы спать прямо у входа в больницу.

«Они все жертвы, все они женщины, дети, что они сделали?» — вопрошает жительница Газы Мизьян Аль-Шуфра.

Мест в убежищах на всех не хватает. Школы переоборудовали под приюты, здесь располагаются люди, которые были вынуждены покинуть свои дома.

«Нам дают только лепешку хлеба. Мы, мужчины спим на полу, а женщины — в классах, внутри», — рассказал житель сектора Газа Набиль Альсамири.

Теперь из этих приютов тоже надо уходить. На поиски нового убежища.

«Везде опасно… Мы увидели израильские танки на границе и попытались бежать в Аль-Рималь, но там была атака», — поделился пострадавший Мохаммед Хасан Акила.

Корреспондент показал, как сейчас выглядит район Аль-Рималь. Здесь было сердце Газы — мечети, офисы, салоны красоты, рестораны. Теперь все уничтожено.

«Я прохожу недалеко от своего дома, но клянусь, я не могу узнать улицы», — показывает жительница Сектора Газа Плестия Алакад.

Улицы городов сейчас — одна большая братская могила. Повсюду — траурные процессии.

«Могилы выкапываются случайным образом в разных местах вокруг домов», — сообщил местный житель Адель Хаммад.

Этот мужчина похоронил восемь родственников. Они погибли вместе, при обстреле.

«Я потерял отца, брата, дядю, двух двоюродных братьев, еще двух родственников и беременную жену. Я один выжил», — делится горем Ала Аль-Кафарне.

Чтобы выжить и дальше — ему надо спасаться. Но измотанный бомбежками Сектор Газа сейчас — как этот сидящий на руинах своего дома мужчина, которому больше некуда идти и которого нигде не ждут.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
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