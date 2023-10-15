Иран пригрозил Израилю вмешательством в случае наземной операции в Газе

Иран направил Израилю письмо, в котором указал, что не желает дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, однако непременно вмешается, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнет наземную операцию в Газе. Об этом пишет Axios со ссылкой на приближенные к ситуации дипломатические источники.

В материале отмечается, что вмешательство Ирана в палестино-израильский конфликт оберется войной в региональном смысле. При этом Иран может впутаться в боевые действия как прямо, так и косвенно — с помощью группировки в Сирии или же поддержкой ливанского движения «Хезболла».

Уточняется, что послание Ирана было направлено Израилю через ООН. При этом Вашингтон, пишут авторы, всеми силами пытается сдержать Тегеран.

Источники также рассказали, что глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан встречался с посланником ООН на Ближнем Востоке Тором Веннесландом в Бейруте. Представитель ООН призвал собеседника предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке.

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль наносит ответные удары по Ливану.