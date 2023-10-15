Премьер Израиля Нетаньяху: «ХАМАС думал, что мы сломаемся, но мы сломаем ХАМАС»

Еженедельное заседание кабмина началось с минуты молчания.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена уничтожить палестинских боевиков ХАМАС и все движение в целом. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в рамках заседания правительства.

На этой неделе встреча кабмина началась с минуты молчания в память о павших гражданах. 38 министров отдали дань уважения убитым во время боевых действий и обстрелов в израильских городах, а также пропавшим в плену противника.

Нетаньяху в своей речи отметил, что сегодня весь Израиль работает одной командой — народ стоит за военными, которые прекрасно понимают свою задачу.

«ХАМАС думал, что мы сломаемся, но мы сломаем ХАМАС», — приводит слова израильского премьера издание The Times Of Israel.

Он добавил, что израильтяне готовы действовать для истребления «кровавых монстров», напавших на территории страны.

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничные территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иран пригрозил Израилю вмешательством в случае наземной операции в Газе.