С каждым часом: в МИД Ирана предостерегли Израиль от расширения военных фронтов

Тегеран призывает США и Израиль прекратить реализацию своей политики в регионе, иначе масштабы конфликта выйдут на новый уровень.

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдуллахян предостерег Израиль о расширении военных фронтов в случае продолжения нанесения стороной ударов по территориям Газы. По его словам, вероятность появления новых сторон в палестино-израильском конфликте есть, и она возрастает с каждым часом.

«Если остановить агрессию против Газы не удастся, расширение военных фронтов не исключено», — приводит слова Хоссейна Telegram-канал «Аль-Джазира».

Министр иностранных дел также отметил, что Израилю и США следует немедленно прекратить проведение своей политики на Ближнем Востоке, иначе масштабы конфликта станут такими, что остановить его будет уже невозможно.

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничные территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иран пригрозил Израилю вмешательством в случае наземной операции в Газе.