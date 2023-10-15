В Иране озвучили условие вступления в конфликт с Израилем

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 102 0

Армия Ирана не намерена вступать в бой, если Израиль не атакует страну

В Иране озвучили условие вступления в конфликт с Израилем

Фото: www.globallookpress.com / Ahmad Halabisaz

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

В Тегеране заявили, что палестинский фронт сопротивления сможет защитить себя.

Армия Ирана не будет вступать в военный конфликт Израиля и Палестины, если Тель-Авив не атакует иранскую территорию. Об этом заявили в постоянном представительстве Ирана при ООН.

«Вооруженные силы Ирана не будут вовлечены при условии, что израильский апартеид не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан. [Палестинский] фронт сопротивления может защитить себя», — цитирует заявление постпредства РИА Новости.

В этот же день министр иностранных дела Ирана Хоссейн Амир Абдуллахян предостерег Израиль от расширения военных фронтов в случае продолжения ударов по территории сектора Газы. Министр подчеркнул, что вероятность появления новых сторон в палестино-израильском конфликте есть, и она возрастает с каждым часом.

Беспрецедентная по масштабам ракетная атака обрушилась на Израиль со стороны сектора Газа 7 октября. Одновременно с ней боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничные территории страны.

В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидеры Евросоюза приняли совместное заявление по ситуации на Ближнем Востоке, в котором осудили действия ХАМАС и подтвердили право Израиля на самооборону.

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