Евросоюз принял совместное заявление по ситуации на Ближнем Востоке

Документ подписали лидеры всех стран объединения.
Фото: Reuters / YVES HERMAN
Лидеры Евросоюза приняли совместное заявление по ситуации на Ближнем Востоке. Его согласовали главы всех 27 стран объединения. В документе стоит выделить несколько основных тезисов.
ЕС осуждает действия ХАМАС, а также призывает освободить заложников.
Европейские страны выразили готовность продолжать оказывать помощь жителям сектора Газа.
Евросоюз подтверждает право Израиля на самооборону, но все гражданские лица должны быть защищены в соответствии с нормами международного права.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинско-исламистского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в МИД Ирана предостерегли Израиль от расширения военных фронтов.
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