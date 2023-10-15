Евросоюз принял совместное заявление по ситуации на Ближнем Востоке

Лидеры Евросоюза приняли совместное заявление по ситуации на Ближнем Востоке. Его согласовали главы всех 27 стран объединения. В документе стоит выделить несколько основных тезисов.

ЕС осуждает действия ХАМАС, а также призывает освободить заложников.

Европейские страны выразили готовность продолжать оказывать помощь жителям сектора Газа.

Евросоюз подтверждает право Израиля на самооборону, но все гражданские лица должны быть защищены в соответствии с нормами международного права.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинско-исламистского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в МИД Ирана предостерегли Израиль от расширения военных фронтов.