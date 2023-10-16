Невролог объяснила, при каких болезнях возникают мушки перед глазами

Не во всех случаях этот симптом требует медицинского обследования, однако его появление не стоит оставлять без внимания.

Черные точки или так называемые мушки перед глазами нередко появляются у здоровых людей при резкой смене положения тела или подъеме тяжестей. Это говорит о повышении артериального давления. Однако нередко этот симптом предупреждает о развитии серьезного недуга, предупредила невролог Ольга Калмыкова. В интервью представителям радио Sputnik эксперт рассказала, когда стоит перестраховаться и обратиться к врачу.

«Чаще всего они возникают на фоне повышенного давления, когда сосуды головного мозга испытывают спазм или гипертонус. Кроме того, мушки могут быть вызваны низким давлением, или артериальной гипотензией, болезнями глаз, анемией. Они могут быть проявлением мигрени или сахарного диабета», — отметила Калмыкова.

По словам невролога, если неприятное явление повторяется три-четыре раза в месяц — это верный сигнал. Необходимо побывать на консультации терапевта и пройти обследование. В него могут войти клинический и биохимический анализы крови, проверка уровня сахара в крови, исследование на гликированный гемоглобин, ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов и желательно ЭКГ.

Калмыкова подчеркнула, что врач общей практики направляет пациентов на перечисленные исследования с учетом возраста и образа жизни пациента, его жалоб, имеющихся хронических заболеваний и применяющейся в данный момент медикаментозной терапии. Доктор может привлечь для консультации кардиолога, офтальмолога или невролога.

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