Невролог объяснила, при каких болезнях возникают мушки перед глазами

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 34 0

Врач Калмыкова: мушки перед глазами появляются при резкой смене положения тела

Невролог объяснила, при каких болезнях возникают мушки перед глазами

Фото: www.globallookpress.com / Marijan Murat

Читайте нас в: Дзен Новости

Не во всех случаях этот симптом требует медицинского обследования, однако его появление не стоит оставлять без внимания.

Черные точки или так называемые мушки перед глазами нередко появляются у здоровых людей при резкой смене положения тела или подъеме тяжестей. Это говорит о повышении артериального давления. Однако нередко этот симптом предупреждает о развитии серьезного недуга, предупредила невролог Ольга Калмыкова. В интервью представителям радио Sputnik эксперт рассказала, когда стоит перестраховаться и обратиться к врачу.

«Чаще всего они возникают на фоне повышенного давления, когда сосуды головного мозга испытывают спазм или гипертонус. Кроме того, мушки могут быть вызваны низким давлением, или артериальной гипотензией, болезнями глаз, анемией. Они могут быть проявлением мигрени или сахарного диабета», — отметила Калмыкова.

По словам невролога, если неприятное явление повторяется три-четыре раза в месяц — это верный сигнал. Необходимо побывать на консультации терапевта и пройти обследование. В него могут войти клинический и биохимический анализы крови, проверка уровня сахара в крови, исследование на гликированный гемоглобин, ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов и желательно ЭКГ.

Калмыкова подчеркнула, что врач общей практики направляет пациентов на перечисленные исследования с учетом возраста и образа жизни пациента, его жалоб, имеющихся хронических заболеваний и применяющейся в данный момент медикаментозной терапии. Доктор может привлечь для консультации кардиолога, офтальмолога или невролога.

Ранее, писал 5-tv.ru, офтальмолог развеял популярные мифы про зрение.

+7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.31
0.32 102.55
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:10
Водный камень на кузове: как убрать известковый налет с машины без лишних затрат
8:09
«Запускаются какие-то эндорфины»: как экс-солист «На-На» поддерживает иммунитет
7:55
Аллергия больше не приговор: врачи нашли несколько способов борьбы
7:41
Невролог объяснила, при каких болезнях возникают мушки перед глазами
7:30
В Забайкалье ФСБ задержала местную жительницу за шпионаж в пользу Украины
7:19
«Они перетряхивают голову»: Юта об общении с прошедшими бои военнослужащими

Сейчас читают

Не чувствуя боли: SHAMAN после ранения вновь станцевал на стеклах в Кремле
Штурмовики наносят сокрушительный удар ВСУ. Лучшее видео СВО за день
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России