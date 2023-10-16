«Это красная линия»: Иран пригрозил Израилю открытием новых фронтов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 87 0

Парламент Ирана: наземная операция Израиля в Газе станет красной линией

«Это красная линия»: Иран пригрозил Израилю открытием новых фронтов

Фото: Reuters / ILAN ROSENBERG

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Палестина только и ждет, когда израильская армия совершит грубую ошибку.

Начало наземной операции в секторе Газа станет для Ирана красной линией, после чего в палестино-израильском конфликте могут открыться новые фронты. Об этом сообщил первый замглавы парламентской комиссии Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

«Израиль должен осознать, что вторжение в Газу — это красная линия, что Палестина ждет, пока Израиль совершит эту грубую ошибку», — прокомментировал он в беседе с агентством РИА Новости.

По словам Азизи, сейчас у Израиля фактически открыт один фронт, однако продолжающиеся обстрелы Газы и решение о проведении наземной операции может изменить ситуацию. Он уточнил, что у палестинского фронта сопротивления «практически нет границ», поэтому для Израиля это чревато новыми нападениями.

Заместитель главы парламентской комиссии в заключение добавил, что ведение боевых действий сразу на нескольких фронтах обернется для Израиля падением государственной власти.

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничные территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Египет выразил желание стать миротворцем в конфликте Израиля и ХАМАС.

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